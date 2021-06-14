Повторение антирекорда: сборная Украины вошла в историю

К сожалению, со знаком минус. У нашей национальной команды – самая продолжительная проигрышная серия в истории чемпионатов Европы по футболу

Малиновский после 2:3 от Нидерландов / Фото: Reuters

Уступив в сумасшедшей голевой перестрелке Нидерландам 2:3, сборная Украины повторила антирекорд континента по самой продолжительной проигрышной серии на чемпионатах Европы.

Об этом сообщает Gracenote.

Это шестая кряду неудача украинцев на Евро. Ранее "сине-желтые" под руководством Олега Блохина уступили Франции (0:2) и Англии (0:1) на Евро-2012, а при Михаиле Фоменко проиграли Германии (0:2), Северной Ирландии (0:2) и Польше (0:1) на Евро-2016.

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Неприятная серия продлилась накануне в Амстердаме, где сборная Украины, возглавляемая Андреем Шевченко, выдала невероятный камбэк в матче против Нидерландов, отыгравшись с 0:2, но все же пропустила гол в концовке встречи и потерпела поражение 2:3.

"Рекорд" по продолжительности проигрышной серии "сине-желтые" делят с уже несуществующей сборной Югославии, которая уступила в шести матчах Евро кряду в период с 1968 по 1984 год.

Прервать эту серию Украина попытается 17 июня в Бухаресте в поединке с Северной Македонией. Правда, в нем команде Шевченко нужно не просто не проиграть, а выиграть!