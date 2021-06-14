13 июня 16:00 Видео
Англия 1
Хорватия 0
13 июня 19:00 О матче
Австрия 3
Северная Македония 1
13 июня 22:00 О матче
Нидерланды 3
Украина 2
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00 Украина
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00 Украина
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00 Украина
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00 Украина
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00 Украина
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00 Украина
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00 Украина
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00 Украина
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00 OLL.TV
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00 Украина
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00 Украина
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00 Украина
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00 OLL.TV
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00 Украина
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
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Евро-2020

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Повторение антирекорда: сборная Украины вошла в историю

Олег Люлька Олег Люлька
14 июня, 01:36
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К сожалению, со знаком минус. У нашей национальной команды – самая продолжительная проигрышная серия в истории чемпионатов Европы по футболу
Малиновский после 2:3 от Нидерландов
Малиновский после 2:3 от Нидерландов / Фото: Reuters

Уступив в сумасшедшей голевой перестрелке Нидерландам 2:3, сборная Украины повторила антирекорд континента по самой продолжительной проигрышной серии на чемпионатах Европы.

Об этом сообщает Gracenote.

Это шестая кряду неудача украинцев на Евро. Ранее "сине-желтые" под руководством Олега Блохина уступили Франции (0:2) и Англии (0:1) на Евро-2012, а при Михаиле Фоменко проиграли Германии (0:2), Северной Ирландии (0:2) и Польше (0:1) на Евро-2016.

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Неприятная серия продлилась накануне в Амстердаме, где сборная Украины, возглавляемая Андреем Шевченко, выдала невероятный камбэк в матче против Нидерландов, отыгравшись с 0:2, но все же пропустила гол в концовке встречи и потерпела поражение 2:3.

"Рекорд" по продолжительности проигрышной серии "сине-желтые" делят с уже несуществующей сборной Югославии, которая уступила в шести матчах Евро кряду в период с 1968 по 1984 год.

Прервать эту серию Украина попытается 17 июня в Бухаресте в поединке с Северной Македонией. Правда, в нем команде Шевченко нужно не просто не проиграть, а выиграть!

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
1
1:0
3
2
Чехия
0
0:0
0
3
Шотландия
0
0:0
0
4
Хорватия
1
0:1
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
0
0:0
0
2
Испания
0
0:0
0
3
Швеция
0
0:0
0
4
Польша
0
0:0
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
4
Франция
0
0:0
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Воскресенье, 13 июня
1:0
Видео О матче
3:1
Смотри на: О матче
3:2
Украина О матче
Понедельник, 14 июня
16:00
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19:00
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Украина
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