"Никому не должно быть стыдно за игру": реакция Шевченко на поражение в Амстердаме

В первом туре Евро-2020 сборная Украины проиграла команде Нидерландов, хотя отыграла два мяча по ходу встречи

Андрей Шевченко о матче с Нидерландами. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Сборная Украины потерпела обидное поражение в первом туре чемпионата Европы. Наша команда уступила Нидерландам – 2:3.

После матча главный тренер украинской команды Андрей Шевченко прокомментировал игру в Амстердаме.

"Я доволен очень игрой. Как команда, особенно во втором тайме после 0:2, проявила характер. Несмотря на поражение, мы запишем матч себе в плюс. На таком уровне и с таким соперником атакующим игра получилась интересной для зрителей. Было напряжение. Мне понравилось, как ребята среагировали на напряжение. Мне кажется, сборная повысила свой уровень. Моменты соперника – это нормально. Понятно, что они будут. И у нас были моменты, особенно во втором тайме.

Миколенко? На таком уровне все допускают ошибки, здесь сумасшедшие скорости. Нужно учиться на ошибках. Мы его поддержали, но никому не должно быть стыдно и обидно за игру.

У нас еще две игры, и я сказал ребятам, что нужно цепляться за свои шансы. Нужно готовиться к Северной Македонии", – сказал Шевченко.

Смотрите, как Украина играла с Нидерландами.