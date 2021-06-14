Видеохит: как нидерландцы поздравляли украинских болельщиков с суперголом Ярмоленко

Андрей Ярмоленко забил, возможно, лучший гол на Евро-2020. Красивый удар украинца в девятку ворот сборной Нидерландов поразил даже болельщиков наших соперников

Феноменальный гол Ярмоленко понравился даже нидерландцам / Фото: REUTERS

Гол Андрея Ярмоленко в ворота сборной Нидерландов стал настоящим украшением матча Евро-2020. Капитан украинской сборной в своем стиле сместился в центр и мощным ударом отправил мяч в девятку!

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Гол оказался настолько красивым, что не оставил равнодушными даже болельщиков сборной Нидерландов. На камеру попал момент, когда один из нидерландских фанатов подошел к украинским болельщикам и поздравил с таким фантастическим взятием ворот. Видео сразу же стало вирусным в Сети.

К сожалению, этого оказалось мало, чтобы зацепиться за очки. Хоть украинцы и смогли сравнять счет, в концовке встречи Нидерланды все же вырвали победу со счетом 3:2. Видео голов и обзор матча Нидерланды – Украина есть на нашем сайте.

Ярмоленко забил 41-й гол в составе сборной Украины и первый для нашей команды в финальных частях ЧЕ со времен выступления на Евро-2012, где забивал исключительно Андрей Шевченко (дважды). Ярмоле осталось забить семь мячей, чтобы повторить рекорд Шевы по голам за сине-желтых.