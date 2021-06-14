13 июня 16:00 Видео
Англия 1
Хорватия 0
13 июня 19:00 О матче
Австрия 3
Северная Македония 1
13 июня 22:00 О матче
Нидерланды 3
Украина 2
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00 Украина
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00 Украина
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00 Украина
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00 Украина
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00 Украина
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00 Украина
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00 Украина
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00 Украина
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00 OLL.TV
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00 Украина
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00 Украина
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00 Украина
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00 OLL.TV
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00 Украина
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
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Евро-2020

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Одним абзацем. Почему нам не за что критиковать сборную Украины

Александр Трикиша Александр Трикиша
14 июня, 00:30
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Наши футболисты подарили болельщикам такую гамму эмоций, что на разочарование просто не осталось сил! С такой игрой Украинская сборная точно сможет выйти и з группы
Украина героически сражалась с Нидерландами
Украина героически сражалась с Нидерландами / Фото: REUTERS

Сборная Украины выдала невероятный камбэк в матче против Нидерландов, но все же пропустила гол в концовке встречи и потерпела поражение в стартовом матче на Евро-2020. Почему нам не за что критиковать команду Андрея Шевченко.

В первом тайме приходилось нервничать и вздрагивать при каждой атаке нидерландцев, Гол, как говорится, назревал. Но что творил в рамке ворот Бущан? Зарубежные болельщики, вероятно, впервые услышавшие его фамилию, принялись сравнивать украинца с Гордоном Бэнксом и Львом Яшиным. Сразу после перерыва Украина таки пропускает, и сразу дважды. Шок! Повторение Евро-2016? Как бы не так! Феноменальный Ярмоленко и наш бельгийский голеадор Яремчук выдали такие четыре минуты, что каждый из нас прыгал до потолка от радости. И после этой эйфории чудовищный гол Дюмфриса… На разочарования просто не осталось эмоций. Как после такого можно ругать хотя бы одного игрока нашей команды? А очки мы возьмем в следующих играх. Можете в этом не сомневаться!

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
1
1:0
3
2
Чехия
0
0:0
0
3
Шотландия
0
0:0
0
4
Хорватия
1
0:1
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
0
0:0
0
2
Испания
0
0:0
0
3
Швеция
0
0:0
0
4
Польша
0
0:0
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
4
Франция
0
0:0
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Воскресенье, 13 июня
1:0
Видео О матче
3:1
Смотри на: О матче
3:2
Украина О матче
Понедельник, 14 июня
16:00
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19:00
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22:00
Украина
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