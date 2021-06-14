Одним абзацем. Почему нам не за что критиковать сборную Украины

Наши футболисты подарили болельщикам такую гамму эмоций, что на разочарование просто не осталось сил! С такой игрой Украинская сборная точно сможет выйти и з группы

Украина героически сражалась с Нидерландами / Фото: REUTERS

Сборная Украины выдала невероятный камбэк в матче против Нидерландов, но все же пропустила гол в концовке встречи и потерпела поражение в стартовом матче на Евро-2020. Почему нам не за что критиковать команду Андрея Шевченко.

В первом тайме приходилось нервничать и вздрагивать при каждой атаке нидерландцев, Гол, как говорится, назревал. Но что творил в рамке ворот Бущан? Зарубежные болельщики, вероятно, впервые услышавшие его фамилию, принялись сравнивать украинца с Гордоном Бэнксом и Львом Яшиным. Сразу после перерыва Украина таки пропускает, и сразу дважды. Шок! Повторение Евро-2016? Как бы не так! Феноменальный Ярмоленко и наш бельгийский голеадор Яремчук выдали такие четыре минуты, что каждый из нас прыгал до потолка от радости. И после этой эйфории чудовищный гол Дюмфриса… На разочарования просто не осталось эмоций. Как после такого можно ругать хотя бы одного игрока нашей команды? А очки мы возьмем в следующих играх. Можете в этом не сомневаться!