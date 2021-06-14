13 червня 16:00 Відео
Англія 1
Хорватія 0
13 червня 19:00 Про матч
Австрія 3
Північна Македонія 1
13 червня 22:00 Про матч
Нідерланди 3
Україна 2
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00 Україна
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00 Україна
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00 Україна
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00 Україна
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00 Україна
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00 Україна
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00 OLL.TV
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00 Україна
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00 Україна
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00 Україна
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00 OLL.TV
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00 Україна
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Відеохіт: як нідерландці вітали українських уболівальників з суперголом Ярмоленка

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
14 червня, 00:57
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Андрій Ярмоленко забив, можливо, кращий гол на Євро-2020. Гарний удар українця в дев'ятку воріт збірної Нідерландів вразив навіть уболівальників наших суперників
Феноменальний гол Ярмоленко сподобався навіть нідерландцям
Феноменальний гол Ярмоленко сподобався навіть нідерландцям / Фото: REUTERS

Гол Андрія Ярмоленка у ворота збірної Нідерландів став справжньою окрасою матчу Євро-2020. Капітан української збірної в своєму стилі змістився в центр і потужним ударом відправив м'яч у дев'ятку!

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Гол виявився настільки красивим, що не залишив байдужими навіть уболівальників збірної Нідерландів. На камеру потрапив момент, коли один з нідерландських фанатів підійшов до українських уболівальників і привітав з таким фантастичним взяттям воріт. Відео одразу ж стало вірусним в Мережі.

На жаль, цього виявилося мало, щоб зачепитися за очки. Хоч українці і змогли зрівняти рахунок, в кінцівці зустрічі Нідерланди все ж вирвали перемогу з рахунком 3:2. Відео голів та огляд матчу Нідерланди – Україна є на нашому сайті.

Ярмоленко забив 41-й гол у складі збірної України і перший для нашої команди у фінальних частинах ЧЄ з часів виступу на Євро-2012, де забивав виключно Андрій Шевченко (двічі). Ярмолі залишилося забити сім м'ячів, щоб повторити рекорд Шеви по голам за синьо-жовтих.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
1
1:0
3
2
Чехія
0
0:0
0
3
Шотландія
0
0:0
0
4
Хорватія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
0
0:0
0
2
Іспанія
0
0:0
0
3
Швеція
0
0:0
0
4
Польща
0
0:0
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
3
Португалія
0
0:0
0
4
Франція
0
0:0
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 13 червня
1:0
Відео Про матч
3:1
Дивись на: Про матч
3:2
Україна Про матч
Понеділок, 14 червня
16:00
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19:00
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22:00
Україна
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