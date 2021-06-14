Відеохіт: як нідерландці вітали українських уболівальників з суперголом Ярмоленка

Андрій Ярмоленко забив, можливо, кращий гол на Євро-2020. Гарний удар українця в дев'ятку воріт збірної Нідерландів вразив навіть уболівальників наших суперників

Феноменальний гол Ярмоленко сподобався навіть нідерландцям / Фото: REUTERS

Гол Андрія Ярмоленка у ворота збірної Нідерландів став справжньою окрасою матчу Євро-2020. Капітан української збірної в своєму стилі змістився в центр і потужним ударом відправив м'яч у дев'ятку!

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Гол виявився настільки красивим, що не залишив байдужими навіть уболівальників збірної Нідерландів. На камеру потрапив момент, коли один з нідерландських фанатів підійшов до українських уболівальників і привітав з таким фантастичним взяттям воріт. Відео одразу ж стало вірусним в Мережі.

На жаль, цього виявилося мало, щоб зачепитися за очки. Хоч українці і змогли зрівняти рахунок, в кінцівці зустрічі Нідерланди все ж вирвали перемогу з рахунком 3:2. Відео голів та огляд матчу Нідерланди – Україна є на нашому сайті.

Ярмоленко забив 41-й гол у складі збірної України і перший для нашої команди у фінальних частинах ЧЄ з часів виступу на Євро-2012, де забивав виключно Андрій Шевченко (двічі). Ярмолі залишилося забити сім м'ячів, щоб повторити рекорд Шеви по голам за синьо-жовтих.