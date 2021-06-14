Україна увійшла в історію чемпіонатів Європи. Матч з Нідерландами – унікальний

Вперше на континентальній першості в другому таймі було забито п'ять м'ячів після нульової нічиєї в першій половині гри

Георгій Бущан став героєм першого тайму матчу проти Нідерландів / Фото: REUTERS

Вчора збірна України стартувала на Євро-2020. Підопічні Андрія Шевченка в бойовому матчі поступилися Нідерландам – 2:3. Цей поєдинок увійшов в історію чемпіонатів Європи!

Перший тайм завершився без голів. Потім "помаранчеві" вели з різницею в два м'ячі, далі за чотири хвилини Україна відігралася. І пропустила перед фінальним свистком.

Це перший матч в історії чемпіонатів Європи, в якому в другому таймі було забито п'ять м'ячів після нульової нічиєї в першій половині гри.

Читайте також: Який матч, які емоції! Україна стартувала на Євро: репортаж з Амстердама

Наступний матч на Євро-2020 Україна проведе 17 червня проти Північної Македонії, початок о 16:00. У той же день Нідерланди зіграють зі збірною Австрії (22:00).