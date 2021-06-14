14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00 Украина
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00 Украина
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00 Украина
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00 Украина
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00 Украина
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00 Украина
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00 Украина
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00 Украина
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00 OLL.TV
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00 Украина
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00 Украина
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00 Украина
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00 OLL.TV
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00 Украина
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
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Евро-2020

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Шевченко проспал момент для замены: агент обвинил тренера в поражении

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
14 июня, 09:11
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По мнению Вячеслава Заховайло, главному тренеру украинской команды стоило произвести молниеносные замены, как только счет стал 2:2, но он этого не сделал
Тренер сборной Украины Андрей Шевченко
Тренер сборной Украины Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Удержать ничью в матче с Нидерландами Украине помешало отсутствие замен при счете 2:2. Такое мнение высказал футбольный агент Вячеслав Заховайло, известный по работе с Русланом Ротанем, Сергеем Рыбалкой и другими игроками.

Напомним, накануне в стартовом для себя поединке Евро-2020 с Нидерландами украинцы отыгрались с 0:2, но пропустили в конце и уступили 2:3.

"После того как Украина сравняла счет, на мой субъективный взгляд, нужно было произвести молниеносно замены, освежив игру. Было видно, что Ярмоленко, Яремчук и Зинченко заметно устали", – написал у себя в Facebook Заховайло

Вячеслав Заховайло
Вячеслав Заховайло / Фото: Facebook

"Хочу всем напомнить, почему Шевченко ранее пробовал наиграть систему в пять защитников. Именно против голландцев это "зеркало" построения соперника могло нам обеспечить результат, перекрыв ширину. Но тренер поверил в возвращение Ярмоленко, тем самым отказавшись от своего первоначального плана в противостоянии с голландцами", – добавил Заховайло

"После вынужденной замены Зубкова на Марлоса наш оборонный блок просел, да и Зинченко с зоны инсайда не добавлял помощи. Практически матч был проигран в зоне Миколенко – Марлос – Зинченко. Правый защитник голландцев создавал нам огромные проблемы при подключении к атакам. Подборы нами проигрывались, и это было огромное преимущество для соперника"

"Были и очень хорошие пассажи в нашей игре, что внушает оптимизм", – резюмировал Заховайло

Отметим, что во втором туре Евро-2020, 17 июня, Украина сыграет с Северной Македонией в Бухаресте, а Нидерланды примут в Амстердаме Австрию.

Ранее в нашей группе Австрия обыграла Северную Македонию 3:1.

В 1/8 финала выходят первые два места каждой группы и четыре лучшие третьи команды из шести.

Групповой этап
Группа C
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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Австрия Австрия Авс
1
1
0
0
3
1
2
3
Забитые 3
Пропущеные 1
Разница 2
Результаты последних матчей: В
2
Нидерланды Нидерланды Нид
1
1
0
0
3
2
1
3
Забитые 3
Пропущеные 2
Разница 1
Результаты последних матчей: В
3
Украина Украина Укр
1
0
0
1
2
3
-1
0
Забитые 2
Пропущеные 3
Разница -1
Результаты последних матчей: П
4
Северная Македония Северная Македония Сев
1
0
0
1
1
3
-2
0
Забитые 1
Пропущеные 3
Разница -2
Результаты последних матчей: П

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
1
1:0
3
2
Чехия
0
0:0
0
3
Шотландия
0
0:0
0
4
Хорватия
1
0:1
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
0
0:0
0
2
Испания
0
0:0
0
3
Швеция
0
0:0
0
4
Польша
0
0:0
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
4
Франция
0
0:0
0
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Все таблицы Евро
Понедельник, 14 июня
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Украина
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