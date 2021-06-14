Шевченко проспал момент для замены: агент обвинил тренера в поражении

По мнению Вячеслава Заховайло, главному тренеру украинской команды стоило произвести молниеносные замены, как только счет стал 2:2, но он этого не сделал

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Удержать ничью в матче с Нидерландами Украине помешало отсутствие замен при счете 2:2. Такое мнение высказал футбольный агент Вячеслав Заховайло, известный по работе с Русланом Ротанем, Сергеем Рыбалкой и другими игроками.

Напомним, накануне в стартовом для себя поединке Евро-2020 с Нидерландами украинцы отыгрались с 0:2, но пропустили в конце и уступили 2:3.

"После того как Украина сравняла счет, на мой субъективный взгляд, нужно было произвести молниеносно замены, освежив игру. Было видно, что Ярмоленко, Яремчук и Зинченко заметно устали", – написал у себя в Facebook Заховайло

Вячеслав Заховайло / Фото: Facebook

"Хочу всем напомнить, почему Шевченко ранее пробовал наиграть систему в пять защитников. Именно против голландцев это "зеркало" построения соперника могло нам обеспечить результат, перекрыв ширину. Но тренер поверил в возвращение Ярмоленко, тем самым отказавшись от своего первоначального плана в противостоянии с голландцами", – добавил Заховайло

"После вынужденной замены Зубкова на Марлоса наш оборонный блок просел, да и Зинченко с зоны инсайда не добавлял помощи. Практически матч был проигран в зоне Миколенко – Марлос – Зинченко. Правый защитник голландцев создавал нам огромные проблемы при подключении к атакам. Подборы нами проигрывались, и это было огромное преимущество для соперника"

"Были и очень хорошие пассажи в нашей игре, что внушает оптимизм", – резюмировал Заховайло

Отметим, что во втором туре Евро-2020, 17 июня, Украина сыграет с Северной Македонией в Бухаресте, а Нидерланды примут в Амстердаме Австрию.

Ранее в нашей группе Австрия обыграла Северную Македонию 3:1.

В 1/8 финала выходят первые два места каждой группы и четыре лучшие третьи команды из шести.