Росія вся схопилася! Реакція фан-зони Санкт-Петербурга на гол України

У російській фан-зоні, де під час матчу України з Нідерландами заборонили синьо-жовтий прапор, гол команди Андрія Шевченка викликав бурю захоплення

Гол Яремчука і реакція на нього в Росії / Фото: Reuters

У соцмережах з'явилася реакція уболівальників у фан-зоні Санкт-Петербурга на другий гол України в матчі з Нідерландами. Нагадаємо, українці відігралися з 0:2, але пропустили в кінці і поступилися 2:3.

Коли Яремчук головою замкнув подачу Маліновського зі штрафного, вболівальники у фан-зоні Санкт-Петербурга почали стрибати і радіти з криками: "Хорош!"

Раніше ми писали, що в фан-зоні Санкт-Петербурга заборонили український прапор.

"Коли проходив огляд у формі збірної України, поліцейські влаштували нараду, чи варто взагалі мене пускати. А коли зайшли на територію фан-зони, одного хлопця з українським прапором відвели в сторону. Повернувся він уже без прапора. Поліцейські попросили прибрати, щоб п'яні росіяни не дай боже не докопалися", – цитує вболівальника Чемпіонат

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Додамо, що святкувати в своєму власному стартовому матчі Євро-2020 РФ було нічого – Росія розгромно програла Бельгії 0:3.