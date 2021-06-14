Росія вся схопилася! Реакція фан-зони Санкт-Петербурга на гол України

У соцмережах з'явилася реакція уболівальників у фан-зоні Санкт-Петербурга на другий гол України в матчі з Нідерландами. Нагадаємо, українці відігралися з 0:2, але пропустили в кінці і поступилися 2:3.
Коли Яремчук головою замкнув подачу Маліновського зі штрафного, вболівальники у фан-зоні Санкт-Петербурга почали стрибати і радіти з криками: "Хорош!"
Раніше ми писали, що в фан-зоні Санкт-Петербурга заборонили український прапор.
"Коли проходив огляд у формі збірної України, поліцейські влаштували нараду, чи варто взагалі мене пускати. А коли зайшли на територію фан-зони, одного хлопця з українським прапором відвели в сторону. Повернувся він уже без прапора. Поліцейські попросили прибрати, щоб п'яні росіяни не дай боже не докопалися", – цитує вболівальника Чемпіонат
Читайте також: Відеохіт: як нідерландці вітали українських уболівальників з суперголом Ярмоленко
Додамо, що святкувати в своєму власному стартовому матчі Євро-2020 РФ було нічого – Росія розгромно програла Бельгії 0:3.