13 червня 22:00 Про матч
Нідерланди 3
Україна 2
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00 Україна
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00 Україна
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00 Україна
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00 Україна
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00 Україна
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00 Україна
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00 OLL.TV
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00 Україна
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00 Україна
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00 Україна
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00 OLL.TV
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00 Україна
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Росія вся схопилася! Реакція фан-зони Санкт-Петербурга на гол України

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
14 червня, 08:43
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У російській фан-зоні, де під час матчу України з Нідерландами заборонили синьо-жовтий прапор, гол команди Андрія Шевченка викликав бурю захоплення
Гол Яремчука і реакція на нього в Росії
Гол Яремчука і реакція на нього в Росії / Фото: Reuters

У соцмережах з'явилася реакція уболівальників у фан-зоні Санкт-Петербурга на другий гол України в матчі з Нідерландами. Нагадаємо, українці відігралися з 0:2, але пропустили в кінці і поступилися 2:3.

Коли Яремчук головою замкнув подачу Маліновського зі штрафного, вболівальники у фан-зоні Санкт-Петербурга почали стрибати і радіти з криками: "Хорош!"

Раніше ми писали, що в фан-зоні Санкт-Петербурга заборонили український прапор.

"Коли проходив огляд у формі збірної України, поліцейські влаштували нараду, чи варто взагалі мене пускати. А коли зайшли на територію фан-зони, одного хлопця з українським прапором відвели в сторону. Повернувся він уже без прапора. Поліцейські попросили прибрати, щоб п'яні росіяни не дай боже не докопалися", – цитує вболівальника Чемпіонат

Читайте також: Відеохіт: як нідерландці вітали українських уболівальників з суперголом Ярмоленко

Додамо, що святкувати в своєму власному стартовому матчі Євро-2020 РФ було нічого – Росія розгромно програла Бельгії 0:3.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
1
1:0
3
2
Чехія
0
0:0
0
3
Шотландія
0
0:0
0
4
Хорватія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
0
0:0
0
2
Іспанія
0
0:0
0
3
Швеція
0
0:0
0
4
Польща
0
0:0
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
3
Португалія
0
0:0
0
4
Франція
0
0:0
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 13 червня
3:2
Україна Про матч
Понеділок, 14 червня
16:00
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19:00
Дивись на:
22:00
Україна
Вівторок, 15 червня
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