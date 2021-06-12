12 червня 16:00 Відео
Уельс 1
Швейцарія 1
12 червня 19:00 Відео
Данія 0
Фінляндія 1
12 червня 22:00 Відео
Бельгія 3
Росія 0
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00 Україна
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00 Україна
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00 Україна
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00 Україна
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00 Україна
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00 Україна
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00 Україна
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00 OLL.TV
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00 Україна
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00 Україна
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00 Україна
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00 OLL.TV
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00 Україна
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
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Євро-2020

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Бельгія знищила Росію: відео голів та огляд матчу

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
12 червня, 23:57
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Дивіться відео голів та огляд поєдинку фінальної частини чемпіонату Європи в Санкт-Петербурзі, в якому збірна Бельгії розгромила Росію з рахунком 3:0
Бельгія забила Росії три сухі голи
Бельгія забила Росії три сухі голи / Фото: Reuters

У суботу, 12 червня, в Санкт-Петербурзі відбувся матч групи В Євро-2020. Бельгія розгромила Росію 3:0. До вашої уваги відео голів та огляд цього поєдинку.

БЕЛЬГІЯ – РОСІЯ – 3:0. ОГЛЯД МАТЧУ

Бельгія відкрила рахунок вже на 10-й хвилині. Відзначився Лукаку.

На 34-й хвилині рахунок став 2:0 на користь Бельгії. Забив Меньє.

На 88-й Лукаку оформив дубль, добивши росіян – 3:0.

Після суботніх матчів Росія – аутсайдер групи B. Так тримати!

Бельгія – Росія – 3:0
Голи: Лукаку, 10, 88, Меньє, 34
Бельгія: Куртуа – Альдервейрельд, Боята, Вертонген (Вермален, 77) – Кастаньо (Меньє, 27), Дендонкер, Тілеманс, Т. Азар – Мертенс (Е. Азар, 71), Лукаку, Карраско (Прат, 77)
Росія: Шунін – Фернандес, Семенов, Джикія, Жирков (Караваєв, 43) – Оздоєв, Баринов (Дівєєв, 46) – Зобнін (Мухін, 63), Головін, Кузяєв (Черишев, 30, Міранчук, 63) – Дзюба

Груповий етап
Група B
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Бельгія Бельгія Бел
1
1
0
0
3
0
3
3
Забиті 3
Пропущені 0
Різниця 3
Результати останніх матчів: В
2
Фінляндія Фінляндія Фін
1
1
0
0
1
0
1
3
Забиті 1
Пропущені 0
Різниця 1
Результати останніх матчів: В
3
Данія Данія Дан
1
0
0
1
0
1
-1
0
Забиті 0
Пропущені 1
Різниця -1
Результати останніх матчів: П
4
Росія Росія Рос
1
0
0
1
0
3
-3
0
Забиті 0
Пропущені 3
Різниця -3
Результати останніх матчів: П

Нагадаємо, раніше в групі B відбувся матч між Данією і Фінляндією. Фіни здобули першу в історії перемогу на Євро – 1:0. Хоча, безумовно, головний підсумок того поєдинку – що Еріксен живий.

Нагадаємо, футболіст збірної Данії і Інтера Крістіан Еріксен звалився без свідомості на поле під час матчу Євро-2020 проти Фінляндії в Копенгагені. Все сталося на рівному місці, без зіткнень.

Еріксен. Падіння

Лікарі робили йому масаж серця безпосередньо на полі.

Еріксен. Реанімація

Пізніше гравці збірної Данії забрали Еріксена з поля на ношах за ширмою.

За життя Еріксена продовжують боротися лікарі – вже в лікарні, куди доставили гравця. На щастя, його стан стабілізувався. Еріксен дихає і може говорити.

/ Фото: Getty Images

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