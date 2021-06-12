Бельгія знищила Росію: відео голів та огляд матчу

Дивіться відео голів та огляд поєдинку фінальної частини чемпіонату Європи в Санкт-Петербурзі, в якому збірна Бельгії розгромила Росію з рахунком 3:0

Бельгія забила Росії три сухі голи / Фото: Reuters

У суботу, 12 червня, в Санкт-Петербурзі відбувся матч групи В Євро-2020. Бельгія розгромила Росію 3:0. До вашої уваги відео голів та огляд цього поєдинку.

БЕЛЬГІЯ – РОСІЯ – 3:0. ОГЛЯД МАТЧУ

Бельгія відкрила рахунок вже на 10-й хвилині. Відзначився Лукаку.

На 34-й хвилині рахунок став 2:0 на користь Бельгії. Забив Меньє.

На 88-й Лукаку оформив дубль, добивши росіян – 3:0.

Після суботніх матчів Росія – аутсайдер групи B. Так тримати!

Бельгія – Росія – 3:0

Голи: Лукаку, 10, 88, Меньє, 34

Бельгія: Куртуа – Альдервейрельд, Боята, Вертонген (Вермален, 77) – Кастаньо (Меньє, 27), Дендонкер, Тілеманс, Т. Азар – Мертенс (Е. Азар, 71), Лукаку, Карраско (Прат, 77)

Росія: Шунін – Фернандес, Семенов, Джикія, Жирков (Караваєв, 43) – Оздоєв, Баринов (Дівєєв, 46) – Зобнін (Мухін, 63), Головін, Кузяєв (Черишев, 30, Міранчук, 63) – Дзюба

Нагадаємо, раніше в групі B відбувся матч між Данією і Фінляндією. Фіни здобули першу в історії перемогу на Євро – 1:0. Хоча, безумовно, головний підсумок того поєдинку – що Еріксен живий.

Нагадаємо, футболіст збірної Данії і Інтера Крістіан Еріксен звалився без свідомості на поле під час матчу Євро-2020 проти Фінляндії в Копенгагені. Все сталося на рівному місці, без зіткнень.

Еріксен. Падіння

Лікарі робили йому масаж серця безпосередньо на полі.

Еріксен. Реанімація

Пізніше гравці збірної Данії забрали Еріксена з поля на ношах за ширмою.

За життя Еріксена продовжують боротися лікарі – вже в лікарні, куди доставили гравця. На щастя, його стан стабілізувався. Еріксен дихає і може говорити.