Без Еріксена, у якого зупинилося серце, Данія програла Фінляндії

Поєдинок в Копенгагені, в якому ледь не сталося непоправне з півзахисником данців Крістіаном Еріксенем, був відновлений і завершився поразкою його команди 0:1

Кадри з матчу Данія - Фінляндія / Фото: Reuters

Матч Данія – Фінляндія в Копенгагені, який був перерваний на 42-й хвилині після зупинки серця у півзахисника данців Крістіана Еріксена, а потім все-таки відновлений, завершився сенсаційною перемогою фінів 1:0.

Хоча, безумовно, головний підсумок матчу – що Еріксен живий.

Що стосується відновленої гри, то замість Крістіана Еріксена на поле у господарів вийшов Матіас Єнсен.

А на 60-й хвилині фіни забили вирішальний м'яч. Пог'янпало з близької відстані замкнув головою навіс з лівого флангу.

Відео голу Фінляндії

Відзначимо, що на 74-й хвилині данці мали відігратися. Однак не реалізували пенальті. Воротар фінів Градецький узяв удар Хойб'єрга в нижній кут.

Відео незабитого пенальті Данії

Отже, Фінляндія, яку вважали безнадійним аутсайдером матчу з Данією, здобула свою першу в історії перемогу на чемпіонатах Європи.

Нагадаємо, футболіст збірної Данії і Інтера Крістіан Еріксен звалився без свідомості на полі під час матчу Євро-2020 проти Фінляндії в Копенгагені. При цьому все сталося на рівному місці, без зіткнень.

Еріксен. Падіння

Лікарі робили йому масаж серця безпосередньо на полі.

Еріксен. Реанімація

Пізніше гравці збірної Данії винесли Еріксена з поля на ношах за ширмою.

За життя Еріксена продовжують боротися лікарі – вже в лікарні, куди доставили гравця. На щастя, його стан стабілізувався. Еріксен дихає і може говорити.