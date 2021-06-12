Без Эриксена, у которого остановилось сердце, Дания проиграла Финляндии

Поединок в Копенгагене, в котором едва не случилось непоправимое с полузащитником датчан Кристианом Эриксенем, был возобновлен и завершился поражением его команды 0:1

Кадры с матча Дания - Финляндия (0:1) / Фото: Reuters

Матч Дания – Финляндия в Копенгагене, который был прерван на 42-й минуте после остановки сердца у полузащитника датчан Кристиана Эриксена, а затем все-таки возобновлен, завершился сенсационной победой финнов 1:0.

Хотя, безусловно, главный итог матча – что Эриксен жив.

Что касается возобновленной игры, то вместо Кристиана Эриксена на поле у хозяев вышел Матиас Йенсен.

А на 60-й минуте финны забили решающий мяч. Похьянпало с ближней дистанции замкнул головой навес с левого фланга.

Видео гола Финляндии

Отметим, что на 74-й минуте датчане должны были отыграться. Однако не реализовали пенальти. Вратарь финнов Градецки взял удар Хойбьерга в нижний угол.

Видео незабитого пенальти Дании

Таким образом Финляндия, считавшаяся безнадежным аутсайдером матча с Данией, добыла свою первую в истории победу на чемпионатах Европы.

Напомним, футболист сборной Дании и Интера Кристиан Эриксен рухнул без сознания на поле прямо во время матча Евро-2020 против Финляндии в Копенгагене. При этом все случилось на ровном месте, без столкновений.

Эриксен. Падение

Врачи делали ему массаж сердца прямо на поле.

Эриксен. Реанимация

Позже игроки сборной Дании унесли Эриксена с поля на носилках за ширмой.

За жизнь Эриксена продолжают бороться врачи – уже в больнице, куда доставили игрока. К счастью, его состояние стабилизировалось. Эриксен дышит и может говорить.