Дания – Финляндия: онлайн дебюта Суоми на Евро

В субботу, 12 июня, на чемпионате Европы по футболу будет сыгран матч в Копенгагене. Встречаются представители группы В – Дания и Финляндия. Мы ведем онлайн-трансляцию с оперативными комментариями, яркими фото и видео самых интересных моментов.

Расклады перед игрой. Хоть географически команды недалеко находятся друг от друга, в футбольном плане между ними пропасть. Дания восемь раз участвовала в чемпионатах Европы. А с Евро-1992 увезла трофей. Для Суоми – это дебют на континентальных первенствах.

Дания не проигрывает на своем поле Финляндии уже 21 матч кряду. Серия длится с 1949 года – 18 побед и 3 ничьи.

Кроме того, Дания – одна из пяти команд, которые вышли на Евро-2020 без единого поражения в отборочном цикле. Четыре других – это Бельгия, Италия, Испания и Украина.

ПРОФАЙЛ СБОРНОЙ ДАНИИ

Сборная Финляндии – 34-я участница чемпионата Европы за всю его историю.

Кстати, с итальянцами в одной группе играла Финляндия, которая заняла второе место – 6 побед и 4 поражения. Финны обошли Грецию, Боснию, Армению и Лихтенштейн.

ПРОФАЙЛ СБОРНОЙ ФИНЛЯНДИИ

on valmis! | is ready for @EURO2020!



Elämme tämän päivän vain kerran. Muistamme sen ikuisesti. Sinivalkoinen päivä.



We live this day only once but we'll remember it forever. Live it up with us.#Huuhkajat#EURO2020#MeOlemmeSuomi#WeAreFinlandpic.twitter.com/YdcYMyTUTJ