"Он может разговаривать!" Отец – о состоянии Эриксена после остановки сердца

Продолжают поступать оптимистические новости о состоянии датчанина Кристиана Эриксена, у которого произошла остановка сердца во время матча Евро-2020 с Финляндией в Копенгагене.
"Кристиан Эриксен дышит и может разговаривать. Он в сознании"
Это, по словам итальянского журналиста Фабрицио Романо, заявил агент датского игрока после разговора с его отцом, находящимся в больнице рядом с футболистом.
Напомним, футболист сборной Дании и Интера Кристиан Эриксен рухнул без сознания на 42-й минуте матча с финнами. При этом все случилось на ровном месте, без столкновений.
Врачи делали ему массаж сердца прямо на поле.
Позже Эриксена игроки сборной Дании унесли с поля на носилках за ширмой.
За жизнь Эриксена продолжают бороться врачи – уже в больнице, куда доставили игрока.