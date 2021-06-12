"Він може розмовляти!" Батько – про стан Еріксена після зупинки серця

Продовжують надходити оптимістичні новини про стан данця Кристіана Еріксена, у якого сталася зупинка серця під час матчу Євро-2020 з Фінляндією в Копенгагені.
"Крістіан Еріксен дихає і може розмовляти. Він у свідомості"
Це, за словами італійського журналіста Фабріціо Романо, заявив агент данського гравця після розмови з його батьком, що перебуває в лікарні поруч з футболістом.
Нагадаємо, футболіст збірної Данії і Інтера Крістіан Еріксен звалився без свідомості на 42-й хвилині матчу з фінами. При цьому все сталося на рівному місці, без зіткнень.
Лікарі робили йому масаж серця безпосередньо на полі.
Пізніше Еріксена гравці збірної Данії забрали з поля на ношах за ширмою.
За життя Еріксена продовжують боротися лікарі – вже в лікарні, куди доставили гравця.