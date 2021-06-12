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Росія --
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Швейцарія --
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Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00 Україна
Нідерланди --
Австрія --
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Швеція --
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Хорватія --
Чехія --
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Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
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Португалія --
Німеччина --
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Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Росія --
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Чехія --
Англія --
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Хорватія --
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Швеція --
Польща --
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Іспанія --
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Франція --
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"Він може розмовляти!" Батько – про стан Еріксена після зупинки серця

Олег Люлька Олег Люлька
12 червня, 21:20
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На щастя, півзахисник збірної Данії і міланського Інтера, який впав на полі під час матчу Євро-2020 з Фінляндією в Копенгагені, йде на поправку
Кристіан Еріксен і його батько
Кристіан Еріксен і його батько / Фото: Reuters

Продовжують надходити оптимістичні новини про стан данця Кристіана Еріксена, у якого сталася зупинка серця під час матчу Євро-2020 з Фінляндією в Копенгагені.

"Крістіан Еріксен дихає і може розмовляти. Він у свідомості"

Це, за словами італійського журналіста Фабріціо Романо, заявив агент данського гравця після розмови з його батьком, що перебуває в лікарні поруч з футболістом.

Нагадаємо, футболіст збірної Данії і Інтера Крістіан Еріксен звалився без свідомості на 42-й хвилині матчу з фінами. При цьому все сталося на рівному місці, без зіткнень.

Еріксен. Падіння

Лікарі робили йому масаж серця безпосередньо на полі.

Еріксен. Реанімація

Пізніше Еріксена гравці збірної Данії забрали з поля на ношах за ширмою.

За життя Еріксена продовжують боротися лікарі – вже в лікарні, куди доставили гравця.

/ Фото: Getty Images

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