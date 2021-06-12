"Він може розмовляти!" Батько – про стан Еріксена після зупинки серця

На щастя, півзахисник збірної Данії і міланського Інтера, який впав на полі під час матчу Євро-2020 з Фінляндією в Копенгагені, йде на поправку

Кристіан Еріксен і його батько / Фото: Reuters

Продовжують надходити оптимістичні новини про стан данця Кристіана Еріксена, у якого сталася зупинка серця під час матчу Євро-2020 з Фінляндією в Копенгагені.

"Крістіан Еріксен дихає і може розмовляти. Він у свідомості"

Це, за словами італійського журналіста Фабріціо Романо, заявив агент данського гравця після розмови з його батьком, що перебуває в лікарні поруч з футболістом.

Нагадаємо, футболіст збірної Данії і Інтера Крістіан Еріксен звалився без свідомості на 42-й хвилині матчу з фінами. При цьому все сталося на рівному місці, без зіткнень.

Еріксен. Падіння

Лікарі робили йому масаж серця безпосередньо на полі.

Еріксен. Реанімація

Пізніше Еріксена гравці збірної Данії забрали з поля на ношах за ширмою.

За життя Еріксена продовжують боротися лікарі – вже в лікарні, куди доставили гравця.