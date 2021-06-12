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Відкриті очі нічого не говорять. У нього зупинилося серце: лікар оцінив стан Еріксена

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
12 червня, 21:03
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Лікар української збірної впевнений, що у Крістіана Еріксена зупинилося серце. А відкриті очі не говорять, що стан гравця покращився відразу ж після допомоги медиків
Кристіан Еріксен
Кристіан Еріксен / Фото: Reuters

Лікар збірної України В'ячеслав Попов оцінив стан гравця збірної Данії Крістіана Еріксена, який втратив свідомість прямо на футбольному полі. Еріксен відкрив очі відразу ще на полі, але медик не поспішає радіти.

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"Відкриті очі – це відсутність рефлексів, більше нічого. Відсутні рефлекси, немає скорочень і у нього відкриваються очі. Тут нема про що говорити. Те, що у нього зупинилося серце – це 100%.

Сьогодні використовують дефібрилятори, в яких є електрокардіограф, який вказує, що потрібно робити лікарю. Якби були серцеві скорочення, то дефібрилятор не дав би їм провести цю дефібриляцію, а вона була повторною. Вони кілька разів проводили дефібриляцію", – сказав Попов в ефірі каналу "Футол 1".

Раніше Попов висловив думку, що причиною інциденту могла стати гостра коронарна недостатність. Всього він назвав три варіанти діагнозу.

Нагадаємо, Еріксен звалився на газон в кінцівці першого тайму. Близько 10 хвилин лікарі надавали медичну допомогу гравцеві прямо на полі, намагаючись реанімувати датчанина. Пізніше гравця закрили прапорами від всюдисущих камер і відвезли в підтрибунне приміщення.

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