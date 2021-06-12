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Открытые глаза ничего не говорят. У него остановилось сердце: врач оценил состояние Эриксена

Александр Трикиша Александр Трикиша
12 июня, 21:03
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Врач украинской сборной уверен, что у Кристиана Эриксена остановилось серце. А открытые глаза не говорят, что состояние игрока улучшилось сразу же после помощи медиков
Кристиан Эриксен
Кристиан Эриксен / Фото: Reuters

Врач сборной Украины Вячеслав Попов оценил состояние игрока сборной Дании Кристиана Эриксена, который потерял сознание прямо на футбольном поле. Эриксен открыл глаза сразу еще на поле, но медик не спешит радоваться.

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"Открытые глаза – это отсутствие рефлексов, больше ничего. Отсутствуют рефлексы, нет сокращений и у него открываются глаза. Тут не о чем говорить. То, что у него остановилось сердце – это 100%.

Сегодня используют дефибрилляторы, в которых имеется электрокардиограф, который указывает, что нужно делать врачу. Если бы были сердечные сокращения, то дефибриллятор не дал бы им провести эту дефибрилляцию, а она была повторной. Они несколько раз проводили дефибрилляцию", – сказал Попов в эфире канала "Футол 1".

Ранее Попов выразил мнение, что причиной инцидента могла стать острая коронарная недостаточность. Всего он назвал три варианта диагноза.

Напомним, Эриксен рухнул на газон в концовке первого тайма. Около 10 минут врачи предоставляли медицинскую помощь игроку прямо на поле, пытаясь реанимировать датчанина. Позже игрока закрыли флагами о вездесущих камер и увезли в подтрибунное помещение.

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