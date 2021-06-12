Еріксен отямився! Данець видирається з лап смерті

Стан півзахисника збірної Данії Крістіана Еріксена стабілізовано.
Про це повідомляється в офіційному твіттері УЄФА. Футболіст був доправлений до лікарні.
"Крістіан Еріксен отямився і проходить подальші обстеження в Рігшоспіталете", – це вже офіційна заява збірної Данії
Нагадаємо, футболіст збірної Данії та Інтера Крістіан Еріксен упав без свідомості на поле під час матчу Євро-2020 проти Фінляндії в Копенгагені. До того ж все сталося на рівному місці, без зіткнень.
Лікарі робили йому масаж серця безпосередньо на полі.
Пізніше Еріксена гравці збірної Данії винесли з поля на ношах за ширмою.
За життя Еріксена продовжують боротися лікарі – вже в лікарні, куди доправили гравця.