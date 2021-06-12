Еріксен отямився! Данець видирається з лап смерті

Обнадійливі новини про стан футболіста збірної Данії і міланського Інтера, у якого сталася зупинка серця під час матчу Євро-2020 з Фінляндією

Кристіан Еріксен / Фото: Reuters

Стан півзахисника збірної Данії Крістіана Еріксена стабілізовано.

Про це повідомляється в офіційному твіттері УЄФА. Футболіст був доправлений до лікарні.

"Крістіан Еріксен отямився і проходить подальші обстеження в Рігшоспіталете", – це вже офіційна заява збірної Данії

Нагадаємо, футболіст збірної Данії та Інтера Крістіан Еріксен упав без свідомості на поле під час матчу Євро-2020 проти Фінляндії в Копенгагені. До того ж все сталося на рівному місці, без зіткнень.

Еріксен. Падіння

Лікарі робили йому масаж серця безпосередньо на полі.

Еріксен. Реанімація

Пізніше Еріксена гравці збірної Данії винесли з поля на ношах за ширмою.

За життя Еріксена продовжують боротися лікарі – вже в лікарні, куди доправили гравця.