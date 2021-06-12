Эриксен очнулся! Датчанин выкарабкивается из лап смерти

Обнадеживающие новости о состоянии футболиста сборной Дании и миланского Интера, у которого произошла остановка сердца во время матча Евро-2020 с Финляндией

Кристиан Эриксен / Фото: Reuters

Состояние полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена стабилизировано.

Об этом сообщается в официальном твиттере УЕФА. Футболист был доставлен в больницу.

"Кристиан Эриксен очнулся и проходит дальнейшие обследования в Ригшоспиталете", – это уже официальное заявление сборной Дании

Напомним, футболист сборной Дании и Интера Кристиан Эриксен рухнул без сознания на поле прямо во время матча Евро-2020 против Финляндии в Копенгагене. При этом все случилось на ровном месте, без столкновений.

Эриксен. Падение

Врачи делали ему массаж сердца прямо на поле.

Эриксен. Реанимация

Позже Эриксена игроки сборной Дании унесли с поля на носилках за ширмой.

За жизнь Эриксена продолжают бороться врачи – уже в больнице, куда доставили игрока.