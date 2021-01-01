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Рейтинг "неудачников" года: Месси подешевел на 40 млн евро, но это не рекорд

1 января, 21:36

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

На первом месте Эден Азар – минус 60 млн

Главный трансферный сайт мира Transfermarkt подвел итоги 2020 года. Эксперты определили десятку футболистов, которые больше всего подешевели за год. Возглавил этот рейтинг полузащитник "Реала" Эден Азар. Он "скинул" 60 миллионов евро. Текущая стоимость бельгийца – 60 млн.

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29-летний Азар переехал в Мадрид из "Челси" летом 2019 года. Тогда "Реал" выложил за футболиста 100 млн евро. Однако стать основным Эден не смог из-за травм. В текущем сезоне бельгиец провел семь матчей во всех турнирах, забив два мяча. Недавно мы писали, что Азар получил восьмую травму за 16 месяцев.

На втором месте атакующий полузащитник "Интера" Кристиан Эриксен. Он так и не смог себя найти в итальянском клубе после перехода из "Тоттенхэма". Футболист стал дешевле на 55 млн.

Существенно подешевел и полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли – минус 52 млн.

Кстати, трансферная стоимость Лионеля Месси уменьшилась на 40 млн евро.

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Полный рейтинг:

Ранее мы писали, что самый дорогой купленный игрок в истории "Барселоны" Филиппе Коутиньо, за которого каталонцы три года назад заплатили 145 млн евро "Ливерпулю", повредил мениск и рискует выбыть из строя на долгий срок.

Поговаривали, что "Барселона" надеялась продать Коутиньо в ближайшее трансферное окно, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Филиппе получает 23 млн евро в год. Но травма бразильца, скорее всего, сделает его уход зимой невозможным.

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Лионель Месси Эден Азар Деле Алли Кристиан Эриксен
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