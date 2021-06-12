Бельгия – Россия: где и когда смотреть матч группы В на Евро-2020 в субботу

Фавориты квартета В закроют второй день чемпионата Европы в Санкт-Петербурге в 22:00. Пирес считает, что Россия способна обыграть Бельгию, которая является фаворитом

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа / Фото: Reuters

Закрывать футбольную программу второго игрового дня Евро-2020 будет матч в Санкт-Петербурге между Россией и Бельгией. Начало поединка в группе В – в 22:00. Мультимедийный онлайн Бельгия – Россия пройдет на нашем сайте с видео голов и описанием ключевых моментов встречи.

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Матч Бельгия – Россия, который многие считают ключевым в борьбе за лидерство в группе В, в прямой трансляции можно будет смотреть на каналах "Футбол 1" и "Футбол 2", которые доступны с помощью сервиса OLL.TV. Сам поединок начнется в 22:00.

/ Фото: AFP

Любопытно, что бывший игрок сборной Франции Робер Пирес считает, что Россия способна обыграть Бельгию, которая является фаворитом.

"Бельгийцы более опытные, плюс на последнем Кубке мира они добрались до полуфинала. У них есть такие мощные игроки, как Де Брюйне, Лукаку, возможно, Азар, вратарь Бельгии Куртуа тоже очень хорош. Да, бельгийцы фавориты, но в футболе все возможно. Россия может победить. Ключом к победе может стать контроль звездных игроков Бельгии", – цитирует Пиреса РБК-Спорт

Соперниками Бельгии и России по группе являются сборные Дании и Финляндии, которые также проведут матч сегодня, но несколькими часами ранее. Начало – в 19:00 по Киеву. Онлайн-трансляция Дания – Финляндия будет доступна на нашем сайте со всеми самыми интересными подробностями.

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