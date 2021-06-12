12 июня 16:00 О матче
Уэльс --
Швейцария --
12 июня 19:00 О матче
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00 О матче
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00 Украина
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00 Украина
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00 Украина
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00 Украина
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00 Украина
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00 Украина
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00 Украина
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00 Украина
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00 Украина
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00 OLL.TV
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00 Украина
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00 Украина
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00 Украина
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00 OLL.TV
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00 Украина
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Бельгия – Россия: где и когда смотреть матч группы В на Евро-2020 в субботу

Елена Павлова Елена Павлова
12 июня, 16:46
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Фавориты квартета В закроют второй день чемпионата Европы в Санкт-Петербурге в 22:00. Пирес считает, что Россия способна обыграть Бельгию, которая является фаворитом
Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа
Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа / Фото: Reuters

Закрывать футбольную программу второго игрового дня Евро-2020 будет матч в Санкт-Петербурге между Россией и Бельгией. Начало поединка в группе В – в 22:00. Мультимедийный онлайн Бельгия – Россия пройдет на нашем сайте с видео голов и описанием ключевых моментов встречи.

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Матч Бельгия – Россия, который многие считают ключевым в борьбе за лидерство в группе В, в прямой трансляции можно будет смотреть на каналах "Футбол 1" и "Футбол 2", которые доступны с помощью сервиса OLL.TV. Сам поединок начнется в 22:00.

/ Фото: AFP

Любопытно, что бывший игрок сборной Франции Робер Пирес считает, что Россия способна обыграть Бельгию, которая является фаворитом.

"Бельгийцы более опытные, плюс на последнем Кубке мира они добрались до полуфинала. У них есть такие мощные игроки, как Де Брюйне, Лукаку, возможно, Азар, вратарь Бельгии Куртуа тоже очень хорош. Да, бельгийцы фавориты, но в футболе все возможно. Россия может победить. Ключом к победе может стать контроль звездных игроков Бельгии", – цитирует Пиреса РБК-Спорт

Соперниками Бельгии и России по группе являются сборные Дании и Финляндии, которые также проведут матч сегодня, но несколькими часами ранее. Начало – в 19:00 по Киеву. Онлайн-трансляция Дания – Финляндия будет доступна на нашем сайте со всеми самыми интересными подробностями.

Также мы рассказывали, где смотреть матч Дания – Финляндия.

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