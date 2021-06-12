Дания – Финляндия: где и когда смотреть матч Евро-2020

Сегодня в Копенгагене произойдет историческое событие. Сборная Финляндии впервые сыграет на чемпионате Европы. Ее соперником будут победители Евро-1992 датчане.
Матч начнется в 19:00 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию поединка Дания – Финляндия. В режиме реального времени вы сможете следить за ключевыми событиями на поле, смотреть повторы голов и видео обзоры таймов.
На украинском телевидении матч Дания – Финляндия покажут в прямом эфире телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Также игру можно посмотреть на интернет-платформе OLL.TV.
Кстати, во время Евро-2020 мы проводим конкурс на самую красивую девушку футболиста – голосуйте за Мисс Евро!
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Напомним, что вчера на Евро-2020 был сыгран первый матч. Италия разгромила Турцию – 3:0.