Дания – Финляндия: где и когда смотреть матч Евро-2020

Поединок команд группы В состоится 12 июня в Копенгагене и начнется в 19:00 по киевскому времени

У финского вратаря может быть много работы

Сегодня в Копенгагене произойдет историческое событие. Сборная Финляндии впервые сыграет на чемпионате Европы. Ее соперником будут победители Евро-1992 датчане.

Матч начнется в 19:00 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию поединка Дания – Финляндия. В режиме реального времени вы сможете следить за ключевыми событиями на поле, смотреть повторы голов и видео обзоры таймов.

На украинском телевидении матч Дания – Финляндия покажут в прямом эфире телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Также игру можно посмотреть на интернет-платформе OLL.TV.