11 червня 22:00 Відео
Турція 0
Італія 3
12 червня 16:00 Про матч
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00 Про матч
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00 Про матч
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00 Про матч
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00 Про матч
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00 Про матч
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Турнірна Таблиця Команди Збірна України Місс Євро-2021 Бомбардири Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Данія – Фінляндія: де і коли дивитися матч Євро-2020

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
12 червня, 13:17
Копіювати лінк
Поєдинок команд групи В відбудеться 12 червня в Копенгагені і почнеться о 19:00 за київським часом
У фінського воротаря може бути багато роботи
У фінського воротаря може бути багато роботи

Сьогодні в Копенгагені відбудеться історична подія. Збірна Фінляндії вперше зіграє на чемпіонаті Європи. Її суперником будуть переможці Євро-1992 данці.

Матч розпочнеться о 19:00 за київським часом. Ми ведемо онлайн-трансляцію поєдинку Данія – Фінляндія. У режимі реального часу ви зможете стежити за ключовими подіями на полі, дивитися повтори голів і відео огляди таймів.

На українському телебаченні матч Данія – Фінляндія покажуть в прямому ефірі телеканали "Футбол 1" і "Футбол 2". Також гру можна подивитися на інтернет-платформі OLL.TV .

До речі, під час Євро-2020 ми проводимо конкурс на найкрасивішу дівчину футболіста – голосуйте за Міс Євро !

Міс збірної Данії: подружка Винда закликає садити дерева

Міс збірної Фінляндії: дружина подарувала Лоді богиню

Нагадаємо, що вчора на Євро-2020 було зіграно перший матч. Італія розгромила Туреччину – 3: 0.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Favbet стрим
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти