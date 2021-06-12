Данія – Фінляндія: де і коли дивитися матч Євро-2020

Сьогодні в Копенгагені відбудеться історична подія. Збірна Фінляндії вперше зіграє на чемпіонаті Європи. Її суперником будуть переможці Євро-1992 данці.
Матч розпочнеться о 19:00 за київським часом. Ми ведемо онлайн-трансляцію поєдинку Данія – Фінляндія. У режимі реального часу ви зможете стежити за ключовими подіями на полі, дивитися повтори голів і відео огляди таймів.
На українському телебаченні матч Данія – Фінляндія покажуть в прямому ефірі телеканали "Футбол 1" і "Футбол 2". Також гру можна подивитися на інтернет-платформі OLL.TV .
До речі, під час Євро-2020 ми проводимо конкурс на найкрасивішу дівчину футболіста – голосуйте за Міс Євро !
Міс збірної Данії: подружка Винда закликає садити дерева
Міс збірної Фінляндії: дружина подарувала Лоді богиню
Нагадаємо, що вчора на Євро-2020 було зіграно перший матч. Італія розгромила Туреччину – 3: 0.