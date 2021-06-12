12 червня 16:00 Про матч
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00 Про матч
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00 Про матч
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00 Україна
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00 Україна
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00 Україна
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00 Україна
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00 Україна
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00 Україна
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00 Україна
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00 OLL.TV
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00 Україна
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00 Україна
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00 Україна
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00 OLL.TV
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00 Україна
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Бельгія – Росія: де і коли дивитися матч групи В на Євро-2020 в суботу

Олена Павлова Олена Павлова
12 червня, 16:46
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Фаворити квартету В закриють другий день чемпіонату Європи в Санкт-Петербурзі в 22:00. Пірес вважає, що Росія здатна обіграти Бельгію, яка є фаворитом
Воротар збірної Бельгії Тібо Куртуа
Воротар збірної Бельгії Тібо Куртуа / Фото: Reuters

Закривати футбольну програму другого ігрового дня Євро-2020 буде матч в Санкт-Петербурзі між Росією і Бельгією. Початок поєдинку в групі В – о 22:00. Мультимедійний онлайн Бельгія – Росія пройде на нашому сайті з відео голів та описом ключових моментів зустрічі.

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Матч Бельгія – Росія, який багато хто вважає ключовим у боротьбі за лідерство в групі В, в прямій трансляції можна буде дивитися на каналах "Футбол 1" і "Футбол 2", які доступні за допомогою сервісу OLL.TV. Сам поєдинок розпочнеться о 22:00.

/ Фото: AFP

Цікаво, що колишній гравець збірної Франції Робер Пірес вважає, що Росія здатна обіграти Бельгію, яка є фаворитом.

"Бельгійці більш досвідчені, плюс на останньому Кубку світу вони дійшли до півфіналу. У них є такі потужні гравці, як Де Брюйне, Лукаку, можливо, Азар, воротар Бельгії Куртуа теж дуже гарний. Так, бельгійці фаворити, але в футболі все можливо. Росія може перемогти. Ключем до перемоги може стати контроль зіркових гравців Бельгії", – цитує Піреса РБК-Спорт

Суперниками Бельгії і Росії по групі є збірні Данії та Фінляндії, які також проведуть матч сьогодні, але кількома годинами раніше. Початок – о 19:00 за Києвом. Онлайн-трансляція Данія – Фінляндія буде доступна на нашому сайті з усіма найцікавішими подробицями.

Також ми розповідали, де дивитися матч Данія – Фінляндія.

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