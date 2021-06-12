Бельгія – Росія: де і коли дивитися матч групи В на Євро-2020 в суботу

Фаворити квартету В закриють другий день чемпіонату Європи в Санкт-Петербурзі в 22:00. Пірес вважає, що Росія здатна обіграти Бельгію, яка є фаворитом

Воротар збірної Бельгії Тібо Куртуа / Фото: Reuters

Закривати футбольну програму другого ігрового дня Євро-2020 буде матч в Санкт-Петербурзі між Росією і Бельгією. Початок поєдинку в групі В – о 22:00. Мультимедійний онлайн Бельгія – Росія пройде на нашому сайті з відео голів та описом ключових моментів зустрічі.

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Матч Бельгія – Росія, який багато хто вважає ключовим у боротьбі за лідерство в групі В, в прямій трансляції можна буде дивитися на каналах "Футбол 1" і "Футбол 2", які доступні за допомогою сервісу OLL.TV. Сам поєдинок розпочнеться о 22:00.

/ Фото: AFP

Цікаво, що колишній гравець збірної Франції Робер Пірес вважає, що Росія здатна обіграти Бельгію, яка є фаворитом.

"Бельгійці більш досвідчені, плюс на останньому Кубку світу вони дійшли до півфіналу. У них є такі потужні гравці, як Де Брюйне, Лукаку, можливо, Азар, воротар Бельгії Куртуа теж дуже гарний. Так, бельгійці фаворити, але в футболі все можливо. Росія може перемогти. Ключем до перемоги може стати контроль зіркових гравців Бельгії", – цитує Піреса РБК-Спорт

Суперниками Бельгії і Росії по групі є збірні Данії та Фінляндії, які також проведуть матч сьогодні, але кількома годинами раніше. Початок – о 19:00 за Києвом. Онлайн-трансляція Данія – Фінляндія буде доступна на нашому сайті з усіма найцікавішими подробицями.

Також ми розповідали, де дивитися матч Данія – Фінляндія.