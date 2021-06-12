Циганков замахнувся на перемогу на Євро-2020: збірна України в це вірить

Один з лідерів київського Динамо і нашої національної команди впевнений, що може багато чого досягти, оскільки його партнери стали грати злагодженіше

Циганков - один із претендентів / Фото: Reuters

В п'ятницю ввечері збірна України прилетіла до Нідерландів, де стартує на Євро. Підопічні Андрія Шевченка починають турнір непростим поєдинком в Амстердамі з місцевою командою.

Перед дебютом на турнірі одна з надій нашої збірної, півзахисник Динамо Віктор Циганков, в інтерв'ю офіційному сайту УЄФА поділився своїми думками.

Про майбутній чемпіонат Європи:

"Очікування, звичайно ж, найвищі. Коли в дитинстві дивишся такі турніри, то лише мрієш в них брати участь як футболіст. Ну, і виграти теж. Я розумію, що збірна України не є фаворитом, але ми їдемо сюди не для того, щоб просто взяти участь. Природно, наша максимальна мета – виграти турнір. Наскільки у нас це вийде, будемо дивитися від гри до гри. Звичайно ж, для України насамперед важливо вийти з групи. Якщо вийде, то при хорошому жеребкуванні ми цілком можемо домогтися чогось більшого. Принаймні, я і вся команда в це віримо".

Про збірну України:

"У нас злагоджений колектив, де є розуміння, що потрібно робити на футбольному полі. Кожен футболіст знає, що від нього вимагається. На теорії тренери пояснюють кожному, що потрібно робити на своїй позиції. Зараз ми показуємо злагоджений футбол, діємо як єдиний механізм. Для мене важливіше загальнокомандна мета, все ж футбол – це колективний вид спорту. Але коли команда досягає результату, то кожен її футболіст теж зростає".

Про тренерський штаб:

"Статус Андрія Шевченка як легенди українського футболу лише надихає. Коли така людина біля керма збірної, ти відчуваєш себе впевненіше. Андрій Миколайович і його тренерський штаб детально розбирають кожного суперника. На тренуваннях вони роблять корекцію в таких моментах, на які ми б навіть не звернули увагу. Це люди з великим досвідом і глибоким розумінням футболу. Вони намагаються допомогти кожному футболістові окремо та команді в цілому, щоб ми відчували себе впевненіше на полі й це допомогло нам досягти результату. Працювати з інтернаціональним штабом легко: кожен додає щось нове, свою культуру, своє бачення футболу, життєвий досвід. Думаю, це тільки сприяє успіху".

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