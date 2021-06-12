Бельгія проти окупантів: в Україні оригінально анонсували матч Росії на Євро-2020

Замість збірної Росії на афіші одного з барів Херсона з'явився напис "Окупанти". Сьогодні російська команда проведе перший матч на турнірі проти Бельгії

Збірну Росії перейменувала в Окупанти / Фото: Facebook

Один із закладів Скадовська вивісив незвичайний розклад трансляцій матчів Євро-2020. У програмі сьогоднішніх матчів опинився цікавий матч: Бельгія – Окупанти. Під словом "Окупанти" персонал закладу вирішив приховати збірну Росії.

Читайте також: Україна може поборотися з Росією на Євро і зіграти в Пітері: всі умови і розклади

Фото вивіски бару, яке розміщене в Facebook, вже стало вірусним в Мережі.

До речі, раніше ми писали, що в Бельгії насміхаються над силою противника. Експерт впевнений, що збірна Бельгії легко обіграє Росію в першому матчі чемпіонату Європи, оскільки ті можуть грати в футбол не більше 15 хвилин.

Читайте також: "Українці на Євро-2020 виступлять краще Росії": прогноз знаменитого футболіста