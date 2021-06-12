Слоган "Героям слава!" на формі збірної України перевірятимуть перед кожним матчем

Чиновники збираються оглядати футболки наших гравців перед виходом на поле. Поки що не уточнюється, як проходитиме ця процедура

Форма збірної України без слогану "Героям Слава" / Фото: Сьогодні

Наближається старт збірної України на чемпіонаті Європи. Вчора підопічні Андрія Шевченка перелетіли з Бухареста в Амстердам, де в неділю зустрінуться з командою Нідерландів. І лише в п'ятницю ввечері прояснилася ситуація з остаточним видом футболки "синьо-жовтих". Як ми повідомляли, "Героям слава!" заховають на формі збірної України за новим символом.

Формально напис, якій обурюються в Росії, залишиться на амуніції українців. Однак він буде прикритий новим елементом. Власне, він і так знаходиться на внутрішній стороні футболки, тепер же його не можна буде побачити.

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При цьому, як повідомили Спорт-експрес, УЄФА перевірятиме перед кожним матчем, чи закритий слоган "Героям слава!". Робитиме делегат організації це в роздягальні, або ж заглядатиме за комір нашим хлопцям безпосередньо перед виходом на поле, поки що невідомо. До того ж у кого-небудь нова нашивка може випадково відірватися. Почекаємо розвитку подій за цією темою.

Вашій увазі – розклад усіх матчів Євро-2020.

Дивіться сюжет про неформальне спілкування з нідерландським дипломатом про футбол: