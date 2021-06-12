11 червня 22:00 Відео
Турція 0
Італія 3
12 червня 16:00 Про матч
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00 Про матч
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00 Про матч
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00 Про матч
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00 Про матч
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00 Про матч
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Слоган "Героям слава!" на формі збірної України перевірятимуть перед кожним матчем

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
12 червня, 09:41
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Чиновники збираються оглядати футболки наших гравців перед виходом на поле. Поки що не уточнюється, як проходитиме ця процедура
Форма збірної України без слогану "Героям Слава"
Форма збірної України без слогану "Героям Слава" / Фото: Сьогодні

Наближається старт збірної України на чемпіонаті Європи. Вчора підопічні Андрія Шевченка перелетіли з Бухареста в Амстердам, де в неділю зустрінуться з командою Нідерландів. І лише в п'ятницю ввечері прояснилася ситуація з остаточним видом футболки "синьо-жовтих". Як ми повідомляли, "Героям слава!" заховають на формі збірної України за новим символом.

Формально напис, якій обурюються в Росії, залишиться на амуніції українців. Однак він буде прикритий новим елементом. Власне, він і так знаходиться на внутрішній стороні футболки, тепер же його не можна буде побачити.

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При цьому, як повідомили Спорт-експрес, УЄФА перевірятиме перед кожним матчем, чи закритий слоган "Героям слава!". Робитиме делегат організації це в роздягальні, або ж заглядатиме за комір нашим хлопцям безпосередньо перед виходом на поле, поки що невідомо. До того ж у кого-небудь нова нашивка може випадково відірватися. Почекаємо розвитку подій за цією темою.

Вашій увазі – розклад усіх матчів Євро-2020.

Дивіться сюжет про неформальне спілкування з нідерландським дипломатом про футбол:

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