Зустрічай, Амстердам! Україна прилетіла до Нідерландів, де стартує на Євро

13 червня в Голландії команда Андрія Шевченка проведе перший матч чемпіонату Європи з футболу-2020, а базуються "синьо-жовті" в Бухаресті

Збірна України вже в Амстердамі / Фото: УАФ

Сьогодні ввечері збірна України прилетіла з Румунії до Нідерландів, де почне свій шлях на Євро-2020. Раніше ми повідомляли, що фразу "Героям слава!" заховають на формі українців за новим символом, але тільки на час цього чемпіонату.

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13 червня в Амстердамі команда Андрія Шевченка проведе перший матч на цьому Євро-2020 проти збірної Нідерландів. Але якщо в Бухарест збірна України прилетіла на стилі – в строгих костюмах, то тепер обмежилася спортивною формою.

Після поєдинку збірна України повернеться в столицю Румунії. У Бухаресті вона зустрінеться з Північної Македонією (17-го) і Австрією (21-го). В 1/8 фіналу виходять перші два місця кожної групи і чотири найкращі треті команди з шести.

Раніше ми розповідали, де дивитися матчі команди Шевченка в Києві.

Також повідомлялося, що Україна може поборотися з Росією на Євро-2020і зіграти в Пітері. Ми дали всі умови і розклади.