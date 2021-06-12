12 червня 16:00 Відео
Уельс 1
Швейцарія 1
12 червня 19:00 Про матч
Данія 0
Фінляндія 1
12 червня 22:00 Про матч
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00 Україна
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00 Україна
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00 Україна
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00 Україна
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00 Україна
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00 Україна
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00 Україна
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00 OLL.TV
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00 Україна
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00 Україна
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00 Україна
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00 OLL.TV
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00 Україна
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Турнірна Таблиця Команди Збірна України Місс Євро-2021 Бомбардири Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Данія – Фінляндія: відео голу та огляд матчу Євро-2020 з реанімацією гравця

Олена Павлова Олена Павлова
12 червня, 22:34
Копіювати лінк
Другий ігровий день на чемпіонаті Європи-2020 продовжив поєдинок в Копенгагені
Данія проти Фінляндії на Євро-2020
Данія проти Фінляндії на Євро-2020 / Фото: Reuters

Дербі Північної Європи побачили вболівальники в Копенгагені. У другий день Євро-2020 на полі "Паркена" зійшлися збірні Данії та Фінляндії. У підсумку, після великої перерви, пов'язаної з втратою свідомості Еріксоном, Суомі сенсаційно переграли суперника – 1:0.

Читайте також: Уельс – Швейцарія: відео голів та огляд другого матчу Євро-2020

Данія з перших хвилин сміливіше йшла в атаку, створюючи проблеми фінам в обороні. Однак не сильно розслаблялися і в атаці, оскільки Суомі могли небезпечно відповісти в будь-яку хвилину. Але на 43-й хвилині зустрічі ледь не сталася трагедія. Півзахисник збірної Данії та італійського Інтера Крістіан Еріксен несподівано втратив свідомість.

Еріксен просто звалився на газон на 43-й хвилині матчу і не ворушився. На поле у ту ж мить вибігли медики, а поєдинок зупинили за рахунку 1:1. Після 10 хвилин реанімаційних дій футболіста відвезли зі стадіону до лікарні. Знову команди вийшли на поле майже через дві години.

Незважаючи на перевагу Данії в першому таймі, рахунок в матчі відкрили саме фіни. Контратака Суомі завершилася точним ударом Йоел Пог'янпало.

Данія отримала шанс відігратися на 74-й хвилині, коли арбітр Тейлор поставив пенальті. Але Хейбьерг пробив слабо, і фінський голкіпер Градецький зловив м'яч намертво.

Нагадаємо, що Данія вісім разів брала участь в чемпіонатах Європи. А Євро-1992 закінчився для неї сенсаційною перемогою. Для Суомі – це дебют на континентальних першостях.

Другий поєдинок в групі В розпочнеться о 22:00 в Санкт-Петербурзі. Мультимедійний онлайн Бельгія – Росія пройде на нашому сайті з відео голів та описом ключових моментів зустрічі.

Також ми повідомляли, де і коли дивитися матч Бельгія – Росія на Євро-2020 в суботу.

Цікаво, що сліпий кіт передбачив провал росіян, букмекери з ним згодні.

Favbet
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Favbet стрим
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти