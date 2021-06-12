Данія – Фінляндія: відео голу та огляд матчу Євро-2020 з реанімацією гравця

Другий ігровий день на чемпіонаті Європи-2020 продовжив поєдинок в Копенгагені

Данія проти Фінляндії на Євро-2020 / Фото: Reuters

Дербі Північної Європи побачили вболівальники в Копенгагені. У другий день Євро-2020 на полі "Паркена" зійшлися збірні Данії та Фінляндії. У підсумку, після великої перерви, пов'язаної з втратою свідомості Еріксоном, Суомі сенсаційно переграли суперника – 1:0.

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Данія з перших хвилин сміливіше йшла в атаку, створюючи проблеми фінам в обороні. Однак не сильно розслаблялися і в атаці, оскільки Суомі могли небезпечно відповісти в будь-яку хвилину. Але на 43-й хвилині зустрічі ледь не сталася трагедія. Півзахисник збірної Данії та італійського Інтера Крістіан Еріксен несподівано втратив свідомість.

Еріксен просто звалився на газон на 43-й хвилині матчу і не ворушився. На поле у ту ж мить вибігли медики, а поєдинок зупинили за рахунку 1:1. Після 10 хвилин реанімаційних дій футболіста відвезли зі стадіону до лікарні. Знову команди вийшли на поле майже через дві години.

Незважаючи на перевагу Данії в першому таймі, рахунок в матчі відкрили саме фіни. Контратака Суомі завершилася точним ударом Йоел Пог'янпало.

Данія отримала шанс відігратися на 74-й хвилині, коли арбітр Тейлор поставив пенальті. Але Хейбьерг пробив слабо, і фінський голкіпер Градецький зловив м'яч намертво.

Нагадаємо, що Данія вісім разів брала участь в чемпіонатах Європи. А Євро-1992 закінчився для неї сенсаційною перемогою. Для Суомі – це дебют на континентальних першостях.

Другий поєдинок в групі В розпочнеться о 22:00 в Санкт-Петербурзі. Мультимедійний онлайн Бельгія – Росія пройде на нашому сайті з відео голів та описом ключових моментів зустрічі.

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