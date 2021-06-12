Бельгія – Росія: сліпий кіт передбачив провал росіян, букмекери з ним згодні

Перший матч на Євро-2020 12 червня збірна РФ програє. Так вважають не тільки аналітики букмекерських контор, а й вусатий провидець Ахілл з Санкт-Петербурга

Кот Ахілл передбачив перемогу Бельгії над Росією / Фото: Reuters

В останньому поєдинку суботи на Євро-2020 збірна Росії зіграє в рідних стінах проти Бельгії. Поєдинок в Санкт-Петербурзі почнеться о 22:00. Бельгія – Росія онлайн-трансляція пройде на нашому сайті з відео голів та описом ключових моментів зустрічі.

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Букмекери FAVBET вважають Бельгію фаворитом матчу: коефіцієнт на перемогу команди Роберто Мартінеса – 2.00, на нічию – 3.40, на перемогу Росії – 4.30. Найпопулярніший рахунок – 1:0 на користь Бельгії, на нього можна поставити з коефіцієнтом 6.20, на нічию 1:1 – 6.40. Також ця зустріч, швидше за все, пройде без пенальті – коефіцієнт 1.38.



фото Reuters

У власну збірну не вірить і російський ермітажний кіт Ахілл. Тварина вибрало тарілку з їжею біля прапора Бельгії. І як йому не вірити, якщо напередодні глухий кіт передбачив перемогу Італії над Туреччиною в матчі-відкритті. І "ескадра" виграла з рахунком 3:0.

Як ми вже писали раніше, при певних розкладах Україна і Росія можуть зустрітися на Євро-2020.