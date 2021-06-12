12 червня 16:00 Відео
Уельс 1
Швейцарія 1
12 червня 19:00 Про матч
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00 Про матч
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00 Україна
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00 Україна
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00 Україна
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00 Україна
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00 Україна
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00 Україна
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00 Україна
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00 OLL.TV
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00 Україна
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00 Україна
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00 Україна
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00 OLL.TV
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00 Україна
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Турнірна Таблиця Команди Збірна України Місс Євро-2021 Бомбардири Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Бельгія – Росія: сліпий кіт передбачив провал росіян, букмекери з ним згодні

Олена Павлова Олена Павлова
12 червня, 19:03
Копіювати лінк
Перший матч на Євро-2020 12 червня збірна РФ програє. Так вважають не тільки аналітики букмекерських контор, а й вусатий провидець Ахілл з Санкт-Петербурга
Кот Ахілл передбачив перемогу Бельгії над Росією
Кот Ахілл передбачив перемогу Бельгії над Росією / Фото: Reuters

В останньому поєдинку суботи на Євро-2020 збірна Росії зіграє в рідних стінах проти Бельгії. Поєдинок в Санкт-Петербурзі почнеться о 22:00. Бельгія – Росія онлайн-трансляція пройде на нашому сайті з відео голів та описом ключових моментів зустрічі.

Читайте також: Бельгія – Росія: де і коли дивитися матч групи В на Євро-2020 в суботу

Букмекери FAVBET вважають Бельгію фаворитом матчу: коефіцієнт на перемогу команди Роберто Мартінеса – 2.00, на нічию – 3.40, на перемогу Росії – 4.30. Найпопулярніший рахунок – 1:0 на користь Бельгії, на нього можна поставити з коефіцієнтом 6.20, на нічию 1:1 – 6.40. Також ця зустріч, швидше за все, пройде без пенальті – коефіцієнт 1.38.


фото Reuters

У власну збірну не вірить і російський ермітажний кіт Ахілл. Тварина вибрало тарілку з їжею біля прапора Бельгії. І як йому не вірити, якщо напередодні глухий кіт передбачив перемогу Італії над Туреччиною в матчі-відкритті. І "ескадра" виграла з рахунком 3:0.

Як ми вже писали раніше, при певних розкладах Україна і Росія можуть зустрітися на Євро-2020.

Favbet
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Favbet стрим
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти