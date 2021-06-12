12 червня 16:00 Про матч
Уельс 1
Швейцарія 1
12 червня 19:00 Про матч
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00 Про матч
Бельгія --
Росія --
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Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
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Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
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Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00 Україна
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00 Україна
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00 Україна
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00 Україна
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00 Україна
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00 Україна
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
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Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00 Україна
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00 Україна
Фінляндія --
Бельгія --
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Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00 OLL.TV
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00 Україна
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
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Уельс – Швейцарія: відео голів та огляд другого матчу Євро-2020

Олена Павлова Олена Павлова
12 червня, 17:54
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Другий ігровий день на чемпіонаті Європи-2020 відкрив поєдинок в Баку, де валлійці і швейцарці влаштували справжню битву
Уельс проти Швейцарії на Євро-2020
Уельс проти Швейцарії на Євро-2020 / Фото: Reuters

Справжню битву влаштували в другому матчі Євро-2020 збірні Уельсу і Швейцарії. Тому не дивно, що цей напружений поєдинок в Баку завершився саме бойовою нічиєю – 1:1.

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ПОВНИЙ ОГЛЯД МАТЧУ УЕЛЬС – ШВЕЙЦАРІЯ

Швейцарія, яка була більш активна в атаці в першому таймі, відкрила рахунок в матчі незабаром після старту другої половини. Шакірі на 50-й хвилині виконав чергову подачу в штрафну суперника з кутового, і звідти точно головою пробив Емболо. Уорд, який врятував Уельс хвилиною раніше, на цей раз був безсилий.

Уельс, який до цього діяв пасивніше, після пропущеного м'яча пожвавився і пішов в атаку. На 74-й хвилині британці розіграли кутовий удар на правому фланзі, Моррелл виконав подачу в штрафну, звідки точно пробив головою Кіффер Мур – 1:1.

Варто сказати, що після цього ближче до забитого м'яча був Уельс, але він ніяк не міг реалізувати свої моменти. А ось Швейцарія забила на 85-й хвилині після удару Гаврановича, який вперше торкнувся м'яча після виходу на заміну. "Наті" навіть почали святкувати, але гол скасували через офсайд.

Після першого туру в групі А лідирує Італія, яка розгромила Туреччину 3:0. А Уельс і Швейцарія ділять друге-третє місце.

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