Уельс – Швейцарія: відео голів та огляд другого матчу Євро-2020

Другий ігровий день на чемпіонаті Європи-2020 відкрив поєдинок в Баку, де валлійці і швейцарці влаштували справжню битву

Уельс проти Швейцарії на Євро-2020 / Фото: Reuters

Справжню битву влаштували в другому матчі Євро-2020 збірні Уельсу і Швейцарії. Тому не дивно, що цей напружений поєдинок в Баку завершився саме бойовою нічиєю – 1:1.

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ПОВНИЙ ОГЛЯД МАТЧУ УЕЛЬС – ШВЕЙЦАРІЯ

Швейцарія, яка була більш активна в атаці в першому таймі, відкрила рахунок в матчі незабаром після старту другої половини. Шакірі на 50-й хвилині виконав чергову подачу в штрафну суперника з кутового, і звідти точно головою пробив Емболо. Уорд, який врятував Уельс хвилиною раніше, на цей раз був безсилий.

Уельс, який до цього діяв пасивніше, після пропущеного м'яча пожвавився і пішов в атаку. На 74-й хвилині британці розіграли кутовий удар на правому фланзі, Моррелл виконав подачу в штрафну, звідки точно пробив головою Кіффер Мур – 1:1.

Варто сказати, що після цього ближче до забитого м'яча був Уельс, але він ніяк не міг реалізувати свої моменти. А ось Швейцарія забила на 85-й хвилині після удару Гаврановича, який вперше торкнувся м'яча після виходу на заміну. "Наті" навіть почали святкувати, але гол скасували через офсайд.

Після першого туру в групі А лідирує Італія, яка розгромила Туреччину 3:0. А Уельс і Швейцарія ділять друге-третє місце.