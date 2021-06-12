Бельгия обыгрывает Россию: видео голов и обзор матча

Смотрите видео голов и обзор поединка финальной части чемпионата Европы в Санкт-Петербурге, в котором Россия безуспешно противостоит сборной Бельгии

Матч Бельгия - Россия на Евро-2020 / Фото: Reuters

В субботу, 12 июня, в Санкт-Петербурге проходит матч группы В Евро-2020. Онлайн Бельгия – Россия доступен на нашем сайте. Вашему внимание видео голов и обзор этого поединка.

Бельгия открыла счет уже на 10-й минуте. Отличился Лукаку.

На 33-й минуте счет стал 2:0 в пользу Бельгии. Забил Менье.

Матч Бельгия – Россия продолжается. Идет второй тайм...

Напомним, ранее в группе B состоялся матч между Данией и Финляндией. Финны добыли первую в историю победу на Евро – 1:0. Хотя, безусловно, главный итог того поединка – что Эриксен жив.

Напомним, футболист сборной Дании и Интера Кристиан Эриксен рухнул без сознания на поле прямо во время матча Евро-2020 против Финляндии в Копенгагене. При этом все случилось на ровном месте, без столкновений.

Эриксен. Падение

Врачи делали ему массаж сердца прямо на поле.

Эриксен. Реанимация

Позже игроки сборной Дании унесли Эриксена с поля на носилках за ширмой.

За жизнь Эриксена продолжают бороться врачи – уже в больнице, куда доставили игрока. К счастью, его состояние стабилизировалось. Эриксен дышит и может говорить.