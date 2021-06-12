Бельгия обыгрывает Россию: видео голов и обзор матча

В субботу, 12 июня, в Санкт-Петербурге проходит матч группы В Евро-2020. Онлайн Бельгия – Россия доступен на нашем сайте. Вашему внимание видео голов и обзор этого поединка.
Бельгия открыла счет уже на 10-й минуте. Отличился Лукаку.
На 33-й минуте счет стал 2:0 в пользу Бельгии. Забил Менье.
Матч Бельгия – Россия продолжается. Идет второй тайм...
Напомним, ранее в группе B состоялся матч между Данией и Финляндией. Финны добыли первую в историю победу на Евро – 1:0. Хотя, безусловно, главный итог того поединка – что Эриксен жив.
Напомним, футболист сборной Дании и Интера Кристиан Эриксен рухнул без сознания на поле прямо во время матча Евро-2020 против Финляндии в Копенгагене. При этом все случилось на ровном месте, без столкновений.
Врачи делали ему массаж сердца прямо на поле.
Позже игроки сборной Дании унесли Эриксена с поля на носилках за ширмой.
За жизнь Эриксена продолжают бороться врачи – уже в больнице, куда доставили игрока. К счастью, его состояние стабилизировалось. Эриксен дышит и может говорить.