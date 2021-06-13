Український прапор заборонили у фан-зоні Санкт-Петербурга

Український уболівальник розповів, що поліцейські забрали синьо-жовтий прапор в фан-зоні Пітера, щоб не провокувати п'яних російських фанатів

В Амстердамі можна вболівати з українськими прапорами / Фото: Getty Images

У ці хвилини проходить матч Євро-2020 між збірними Нідерландів і України. Поєдинок транслюють в фан-зоні Санкт-Петербурга. І там поліцейські попросили фаната прибрати національний прапор України.

"Коли проходив огляд у формі збірної України, поліцейські влаштували нараду, чи варто взагалі мене пускати. А коли зайшли на територію фан-зони, одного хлопця з українським прапором відвели в сторону. Повернувся він уже без прапора. Поліцейські попросили прибрати, щоб п'яні російські не дай боже не докопалися", – цитує вболівальника "Чемпіонат".

Раніше ми писали, що на російському телебаченні не показали гімн України перед початком матчу проти Нідерландів.

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