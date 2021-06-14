14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00 Украина
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00 Украина
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00 Украина
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00 Украина
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00 Украина
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00 Украина
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00 Украина
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00 Украина
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00 OLL.TV
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00 Украина
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00 Украина
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00 Украина
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00 OLL.TV
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00 Украина
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
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Евро-2020

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Тот же ноль: Канделаки сравнила сборные Украины и России

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
14 июня, 10:57
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По мнению российской ведущей, между поражениями Украины от Нидерландов 2:3 и РФ от Бельгии 0:3 можно ставить знак равенства, потому что у обеих команд по факту – ноль очков
Джикия, Канделаки и Малиновский
Джикия, Канделаки и Малиновский / Фото: Reuters

Российская телеведущая, генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки не видит разницы между поражениями сборных Украины и РФ на старте Евро-2020.

Напомним, накануне в гостях, в Амстердаме, украинцы отыгрались с 0:2, но пропустили в конце и уступили Нидерландам 2:3.

А днем ранее Россия, на своем поле в Санкт-Петербурге, была разгромлена Бельгией 0:3.

"3:2 – красивый счет, но красивый, когда тройка повернута в нужную сторону. А так – (как у Украины, так и России) тот же ноль в графе "очки", никаких трагедий и ситуация по-прежнему в руках проигравшей команды. Намек, я надеюсь, понятен", – написала у себя в Telegram Тина Канделаки

Смотрите, как Украина проиграла Нидерландам 2:3

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Группа C
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Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Австрия Австрия Авс
1
1
0
0
3
1
2
3
Забитые 3
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Разница 2
Результаты последних матчей: В
2
Нидерланды Нидерланды Нид
1
1
0
0
3
2
1
3
Забитые 3
Пропущеные 2
Разница 1
Результаты последних матчей: В
3
Украина Украина Укр
1
0
0
1
2
3
-1
0
Забитые 2
Пропущеные 3
Разница -1
Результаты последних матчей: П
4
Северная Македония Северная Македония Сев
1
0
0
1
1
3
-2
0
Забитые 1
Пропущеные 3
Разница -2
Результаты последних матчей: П

Смотрите, как Россия проиграла Бельгии 0:3

Групповой этап
Группа B
Больше
Позиция
Команда
И
В
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П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Бельгия Бельгия Бел
1
1
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0
3
0
3
3
Забитые 3
Пропущеные 0
Разница 3
Результаты последних матчей: В
2
Финляндия Финляндия Фин
1
1
0
0
1
0
1
3
Забитые 1
Пропущеные 0
Разница 1
Результаты последних матчей: В
3
Дания Дания Дан
1
0
0
1
0
1
-1
0
Забитые 0
Пропущеные 1
Разница -1
Результаты последних матчей: П
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Россия Россия Рос
1
0
0
1
0
3
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Забитые 0
Пропущеные 3
Разница -3
Результаты последних матчей: П

Отметим, что ранее Канделаки обвинила Зинченко в поражении от Нидерландов. Бывшая любовница Милевского увязала стартовый матч Украины на Евро с финалом Лиги чемпионов Манчестер Сити – Челси – дескать, в обоих поединках решающие голы были забиты из-под Александра.

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A
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C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
1
1:0
3
2
Чехия
0
0:0
0
3
Шотландия
0
0:0
0
4
Хорватия
1
0:1
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
0
0:0
0
2
Испания
0
0:0
0
3
Швеция
0
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0
4
Польша
0
0:0
0
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Команда
И
Г
О
1
Германия
0
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0
2
Венгрия
0
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0
3
Португалия
0
0:0
0
4
Франция
0
0:0
0
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