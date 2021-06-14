Тот же ноль: Канделаки сравнила сборные Украины и России

По мнению российской ведущей, между поражениями Украины от Нидерландов 2:3 и РФ от Бельгии 0:3 можно ставить знак равенства, потому что у обеих команд по факту – ноль очков

Джикия, Канделаки и Малиновский / Фото: Reuters

Российская телеведущая, генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки не видит разницы между поражениями сборных Украины и РФ на старте Евро-2020.

Напомним, накануне в гостях, в Амстердаме, украинцы отыгрались с 0:2, но пропустили в конце и уступили Нидерландам 2:3.

А днем ранее Россия, на своем поле в Санкт-Петербурге, была разгромлена Бельгией 0:3.

"3:2 – красивый счет, но красивый, когда тройка повернута в нужную сторону. А так – (как у Украины, так и России) тот же ноль в графе "очки", никаких трагедий и ситуация по-прежнему в руках проигравшей команды. Намек, я надеюсь, понятен", – написала у себя в Telegram Тина Канделаки

Смотрите, как Украина проиграла Нидерландам 2:3

Смотрите, как Россия проиграла Бельгии 0:3

Отметим, что ранее Канделаки обвинила Зинченко в поражении от Нидерландов. Бывшая любовница Милевского увязала стартовый матч Украины на Евро с финалом Лиги чемпионов Манчестер Сити – Челси – дескать, в обоих поединках решающие голы были забиты из-под Александра.