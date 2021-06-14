Если для вас Месси и Неймар круче, чем Роналду, выключайте Евро-2020. Стартовал Кубок Америки

Турнир южноамериканских команд дважды переносили за последний месяц – из-за протестов из Колумбии в Аргентину, а потом из-за коронавируса в Бразилию

Неймар реализовал пенальти в матче Бразилия - Венесуэла / Фото: Getty Images

Если вас уже утомил чемпионат Европы или соскучились по Месси и Неймару – добро пожаловать на Кубок Америки. Турнир стартовал в Бразилии.

Изначально соревнование южноамериканских команд было запланировано провести в Колумбии. Но в конце апреля в стране начались протесты против новой налоговой реформы. Да такие мощные, что Колумбии было не до футбола. За 20 дней до старта Кубка Америки его перенесли в Аргентину. А там – новая вспышка COVID-19. И снова перенос. Теперь в Бразилию.

В Кубке Америки участвуют 10 команд. Они разбиты на две группы. Группа А: Аргентина, Боливия, Парагвай, Уругвай, Чили. Группа В: Бразилия, Колумбия, Перу, Эквадор, Венесуэла. По четыре лучшие выходят в плей-офф.

В матче открытия Бразилия разгромила Венесуэлу. Один из голов забил Неймар.

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