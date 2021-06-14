Якщо для вас Мессі і Неймар крутіші за Роналду вимикайте Євро-2020. Стартував Кубок Америки

Турнір південноамериканських команд двічі переносили за останній місяць – через протести з Колумбії в Аргентину, а потім через коронавірус в Бразилію

Неймар реалізував пенальті в матчі Бразилія - Венесуела / Фото: Getty Images

Якщо вас вже втомив чемпіонат Європи або скучили за Мессі і Неймаром – ласкаво просимо на Кубок Америки. Турнір стартував у Бразилії.

Спочатку змагання південноамериканських команд було заплановано провести в Колумбії. Але в кінці квітня в країні почалися протести проти нової податкової реформи. Такі потужні, що Колумбії було не до футболу. За 20 днів до старту Кубка Америки його перенесли в Аргентину. А там – новий спалах COVID-19. І знову перенесення. Тепер до Бразилії.

У Кубку Америки беруть участь 10 команд. Вони розбиті на дві групи. Група А: Аргентина, Болівія, Парагвай, Уругвай, Чилі. Група В: Бразилія, Колумбія, Перу, Еквадор, Венесуела. По чотири кращі виходять в плей-офф.

У матчі відкриття Бразилія розгромила Венесуелу. Один з голів забив Неймар.

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