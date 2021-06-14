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Бывшая любовница Милевского обвинила Зинченко в поражении от Нидерландов

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
14 июня, 10:17
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Тина Канделаки увязала матч Украина – Нидерланды с финалом Лиги чемпионов Манчестер Сити – Челси – дескать, в обоих решающие голы были забиты из-под Зинченко
Александр Зинченко и Тина Канделаки
Александр Зинченко и Тина Канделаки / Фото: Reuters

Генеральный продюсер "Матч ТВ" российская телеведущая Тина Канделаки обвинила экс-игрока Уфы, а ныне футболиста МанСити Александра Зинченко в поражении Украины от Нидерландов 2:3 на Евро-2020.

Напомним, выиграв воздушное единоборство у Зинченко, Дензел Думфрис на 85-й минуте забил победный для Нидерландов мяч.

"Сборная Украины уступила голландцам в первом матче – 2:3, и справедливо будет сказать, что именно сборная Нидерландов была хозяином положения в этом матче. Именно она уверенно владела мячом и резко разгоняла игру. Да так, что скорость принятия решений казалась недоступной для соперников. Да, потом случился красивый камбэк, но тут сказалась холодная весна/лето Александра Зинченко", – написала у себя в Telegram Канделаки

Под холодной весной/летом Зинченко Канделаки, судя по всему, подразумевает, что в конце мая также из-под украинца Челси забил победный для себя гол в финале Лиги чемпионов с Манчестер Сити.

Смотрите, как из-под Зинченко забил Челси

Смотрите, как из-под Зинченко забили Нидерланды

Добавим, что в свое время у российской телеведущей были романтические отношения с экс-футболистом сборной Украины Артемом Милевским. "У нас был секс с Канделаки в Киеве. Она крутая", – говорил Артем.

Артем Милевский и Тина Канделаки
Артем Милевский и Тина Канделаки / Фото: Championat.ru

"Я живая женщина. Не вижу никакой проблемы в том, что у меня были разные отношения. Единственное, что всегда вызывает во мне улыбку, – что, оказывается, есть еще мужчины, для которых самое яркое воспоминание в жизни – это встреча со мной, и они хотят про это рассказывать. Ну на здоровье", – говорила по этому поводу Канделаки

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#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
1
1:0
3
2
Чехия
0
0:0
0
3
Шотландия
0
0:0
0
4
Хорватия
1
0:1
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
0
0:0
0
2
Испания
0
0:0
0
3
Швеция
0
0:0
0
4
Польша
0
0:0
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
4
Франция
0
0:0
0
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