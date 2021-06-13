Стрім матчу Нідерланди – Україна. Обговорюємо поєдинок Євро-2020 разом

Команда Андрія Шевченка сьогодні в Амстердамі стартує на чемпіонаті Європи. Обговорюйте разом з нами в прямому ефірі поєдинок українців проти Нідерландів

Депай vs Зінченко, Нідерланди vs Україна / Фото: Сегодня|Спорт

У неділю, 13 червня, в Амстердамі відбувається особливий для України матч. Наша збірна стартує на Євро-2020 поєдинком проти Нідерландів. Онлайн-трансляція Нідерланди – Україна доступна на нашому сайті.

Нідерланди – Україна: де і коли дивитися матч групи С на Євро-2020 у неділю

Крім того, запрошуємо вас на стрім матчу Нідерланди – Україна в нашому YouTube-каналі з професійним коментатором, а також з обговоренням поєдинку в чаті уболівальників.

Нагадаємо, що в офіційних поєдинках між собою Україна і Нідерланди раніше не зустрічалися, але провели два товариських матчі – нічия 1:1 і перемога голландців 3:0.

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