Депутат з бойовим раскрасом побажав успіху збірній України на Євро-2020

Срібний призер Олімпіади-2016 Жан Беленюк побажав успіху збірній України в стартовому матчі Євро-2020 проти Нідерландів. Заради цього він навіть розфарбував своє обличчя в кольори прапора

Жан Беленюк побажав успіху збірній України / Фото: Instagram, REUTERS

Український борець-депутат Жан Беленюк підтримав збірну України перед стартом на Євро-2020. Сьогодні наша команда зіграє з Нідерландами. Трансляція Нідерланди – Україна вже є на нашому сайті.

Нідерланди – Україна: де і коли дивитися матч Євро-2020

"Ну що, сьогодні вся країна об'єднана спортом! Хворіють всі, від півдня до півночі й з заходу до сходу! Мета одна – підтримати нашу збірну в дебютному матчі на чемпіонаті Європи! Суперник зубастий, але ми не раз доводили, що здатні обігрувати найсильніші команди континенту. Тримаємо кулаки. Україна – ВПЕРЕД!! ", – написав Беленюк в Instagram.

Раніше ми приводили цікаву статистику – як Україна грає 13-го числа . Збірна України частіше перемагає в матчах 13-го числа. І неймовірний збіг – між останнім і передостаннім матчами збірної 13-го числа пройшло рівно 13 років!