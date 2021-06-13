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Україна почне в місті оселедця, каналів і танцюючих будинків: смачний гід по Амстердаму

Олена Павлова Олена Павлова
13 червня, 18:40
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Столицю Нідерландів щорічно відвідує 17 мільйонів туристів, а в червні в рамках Євро-2020 там зіграє команда Шевченка. Ловіть корисний гід по Несплячі місту

13 червня в Амстердамі збірна України розпочне свій шлях на Євро-2020 проти Нідерландів. Для тих, хто таки добрався до столиці Нідерландів, щоб підтримати "синьо-жовтих", ми підготували невеликий, але цікавий гід. Він розповість, де зробити ефектне Селфі в місті свободи і нескінченних каналів. Де можна смачно поїсти і що прихопити з собою наостанок, крім радості від перемоги.

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На фото будь-якого туриста, який побував в Амстердамі, є мальовничі мости і канали міста, завантажені всілякими човнами, зі старовинними будинками на березі. А щороку місто відвідує 17 мільйонів людина! Особливу увагу варто звернути на Reguliersgracht, де зібрані аж 7 мостів.

"Танцюючі дому" Дамрак розташовані на головній вулиці, що веде з центрального вокзалу Амстердама в місто. Симпатичні вигнуті будівлі стоять прямо біля води. Вони були визнані фотографованим будинками в Європі.

Що відвідати в Амстердамі

1 . Рейксмузеум – це місце для знайомства з історією країни і одне з найбільш впізнаваних будівель міста, яке придумав архітектор Пітер Кейперс. Тут знаходяться полотна голландських майстрів Золотого Століття, а також цікаві виставки, присвячені ремеслам і мистецтва. Дітям точно сподобається експозиція лялькових будиночків XVII століття. Рейксмузеум входить в ТОП-20 найбільш відвідуваних художніх музеїв світу.

2. Крім численних каналів і мостів, якими славиться місто, своєрідною пам'яткою Амстердама незмінно залишається квартал червоних ліхтарів в найстарішому районі De Wallen і кофешопи, легально продають коноплю і продукти з неї. Дуже популярні музеї еротики і сексу.

3. Звичайно, гідний відвідування і музей Ван Гога, але якщо часу в обріз, то краще пройдіться по місцевих ринків, щоб відчути всю атмосферу. На вуличному ринку Albert Cuypmarkt можна знайти все: від дорогих вин до велосипедних замків. Але головне – безтурботна атмосфера цього місця. Унікальний і єдиний в світі плавучий квітковий ринок. Квіти на цьому місці продавалися з XVII століття.

Де поїсти в Амстердамі

Закладів в місті безліч на будь-який гаманець. Але є і дійсно популярні місця:

1. Coffee & Coconuts – улюблене місце місцевих жителів, щоб поснідати, попрацювати, зустрітися з друзями або просто забігти на перекус. Затишна будівля з підвісними лавками, зеленню і свіжомеленим кави від 2,8 євро. З фірмових страв – яйця на тості з авокадо і беконом. А за печиво з морською сіллю і лісовими горіхами, кажуть, можна віддати душу. Сніданки стартують від 6 євро. А мелену каву або в зернах можна купити на вагу і пити вдома.

2. Якщо хочете підкріпитися, як слід, то це мережа закладів Loetje , Де готують шикарні біфштекси від 18,25 євро. І до них треба обов'язково брати місцевий білий хліб, щоб вимаківать запаморочливу підливу. Але і бургери у них неймовірно гарні. Загалом, кому за м'ясом, тому – сюди.

3. "Краща піца в моєму житті", – так багато описують свої відвідини піцерії Sotto . Якщо вірити різним гідам, по Амстердаму, то туди ходять емігранти з Італії і кажуть, що смачніше тільки у мами вдома. А також туристи, якщо хочуть недорого поїсти в хорошому закладі. Піца стартує від 7,90 євро.

Що випити і чим закусити

обов'язкова закуска – це місцева селедочка, яку потрібно їсти обов'язково тримаючи руками за хвіст. Вона подається зі свіжим цибулькою і солоними огірками, при бажанні на хлібі. Кажуть, що якщо приїхали в Амстердам і не спробували місцевої оселедця, вважайте, що там і не були! Також в місті популярні всілякі крокети і м'ясні кульки. І, звичайно ж, знаменитий голландський сир! А на десерт – строупвафлі з карамельним або медовим сиропом.

Амстердам – батьківщина однієї з найпопулярніших марок пива – Heineken. Тому пива тут багато і на будь-який смак. Також в Нідерландах популярний Женевер – міцний (від 30 до 48% фортеці) спиртний напій, отриманий шляхом дистиляції переброджена сусла з соложеном ячменю і ароматизованого ягодами ялівця з іншими прянощами. Найсміливіші заважають два цих напою.

Транспорт в Амстердамі

Звичайно ж, велосипед! Двоколісних в місті більше, ніж жителів – понад 1 мільйон на 873 000 людина. Але ціни на оренду не дешеві – від 9 до 18 євро на добу. Тому цілком можна пересуватися по місту і пішки, так як столиця Нідерландів менше за розміром, ніж більшість мегаполісів Європи. Квиток на громадський транспорт на годину коштує 3,20 €, на добу – 8,5 €. Але можна заощадити і купити проїзний на автобус, поїзд, метро.

/ Фото: Pixabay

Що з собою забрати

Везти з Амстердама оселедець або легкі наркотики ми вам не радимо – тут і отруїтися можна, і нарватися на розборки з поліцією. А ось всілякі види сирів, які дбайливо пакують, можете прихопити. Король сирів Наприклад, король сиром, на думку самих нідерландців, "Старий Амстердам" з сімейства "Гауда".

А також захопіть на пам'ять дерев'яні черевички, які вже стали витвором мистецтва.

Раніше ми писали, що збірна України знайшла собі базу перед Євро-2020 . Підопічні Андрія Шевченка проведуть контрольні матчі в травні і червні.

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C
D
E
F
#
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І
Г
О
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Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Україна
0
0:0
0
2
Австрія
0
0:0
0
3
Північна Македонія
0
0:0
0
4
Нідерланди
0
0:0
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
1
1:0
3
2
Чехія
0
0:0
0
3
Шотландія
0
0:0
0
4
Хорватія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
0
0:0
0
2
Іспанія
0
0:0
0
3
Швеція
0
0:0
0
4
Польща
0
0:0
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
3
Португалія
0
0:0
0
4
Франція
0
0:0
0
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