Світоліна в позі Кличка побажала Україні нокаутувати Нідерланди

Сьогодні команда Андрія Шевченка стартує на чемпіонаті Європи поєдинком проти Нідерландів в Амстердамі. За синьо-жовтих тримає кулаки найкраща тенісистка країни

Перша ракетка України Еліна Світоліна / Фото: Instagram

Перша ракетка України Еліна Світоліна вже готова вболівати на нашу збірну в першому для неї матчі Євро-2020 проти Нідерландів. Нагадаємо, гра в Амстердамі почнеться в неділю о 22:00. Онлайн-трансляція Нідерланди – Україна доступна на нашому сайті.

Нідерланди – Україна: де і коли дивитися матч Євро-2020

Найкраща українська тенісистка нанесла на своє обличчя два прапори України – один намальований на щоці, а інший проходить вниз від брови. Вийшло дуже яскраво, Еліно!

Фото свого патріотичного розфарбування Світоліна опублікувала в Instagram-сторіз, ставши в боксерську стійку з кулаком – а-ля Кличко, немов закликаючи команду Андрія Шевченка нокаутувати Нідерланди.