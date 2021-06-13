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Бельгія --
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Швеція --
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Бельгія --
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Хорватія --
Шотландія --
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Чехія --
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Швеція --
Польща --
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Збірну Росії опромінили в матчі з Бельгією! Тепер провину потрібно спокутувати кров'ю

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
13 червня, 18:35
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Лідер російських комуністів Сергій Малінкович закликав впроваджувати до складу команди чекістів, щоб більше не ганьбитися на чемпіонаті Європи
Сергій Малинкович знайшов винних
Сергій Малинкович знайшов винних

Збірна Росії ганебно стартувала на Євро-2020. У Санкт-Петербурзі в День Росії підопічні Черчесова були "знищені" Бельгією.

Чому так сталося, знає лідер партії "Комуністи Росії" Сергій Малінкович. Депутат упевнений, що на результат гри вплинуло втручання третьої сторони.

"Рахунок 0:3 мене шокував. Дуже сильно підвели в День Росії.

Моя версія така: збірну Росії перед матчем з Бельгією могли чимось напоїти, опромінити, підмішати щось в їжу. Ми не знаємо, в якому стані вони виходили на поле. Адже тренер не ідіот, він не хоче втрачати своє місце. І, я впевнений, з ним напевно була проведена бесіда на найвищому рівні. Але так продути... Тут точно замішана якась третя сторона. Тому, на мій погляд, потрібно відновити радянську традицію – на кожен матч із командою мають їздити п'ять співробітників ФСБ. Найкраще, щоб чекісти були впроваджені до складу команди і ніхто не знав, хто він насправді. Словом, у збірній має бути людина, відповідальна за морально-політичний стан.

Тепер за підсумками матчу з Бельгією потрібно зробити висновки і провести розслідування. Якщо з'ясується, що ніхто їх не труїв і не опромінював, то тренер має бути замінений, а футболісти – позбутися преміальних за цю гру. У матчах із Данією і Фінляндією команда повинна спокутувати провину кров'ю", – сказав Малінкович в інтерв'ю Sport24.

Нагадаємо, що сьогодні стартує на чемпіонаті Європи збірна України. Дивіться стрім матчу з Нідерландами.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Україна
0
0:0
0
2
Австрія
0
0:0
0
3
Північна Македонія
0
0:0
0
4
Нідерланди
0
0:0
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
1
1:0
3
2
Чехія
0
0:0
0
3
Шотландія
0
0:0
0
4
Хорватія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
0
0:0
0
2
Іспанія
0
0:0
0
3
Швеція
0
0:0
0
4
Польща
0
0:0
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
3
Португалія
0
0:0
0
4
Франція
0
0:0
0
Показати бiльше
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