Австрія – Північна Македонія: де дивитися дуель суперників України на Євро-2020

Поєдинок представників групи С почнеться о 19:00 за київським часом у неділю в Бухаресті. Балканці дебютують, суперник забув про перемоги

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В останній день тижня проходять три зустрічі чемпіонату Європи. На нашому сайті стартував онлайн Австрія – Північна Македонія. Суперники збірної України у групі С грають у столиці Румунії, куди після матчу в Нідерландах повернуться наші футболісти.

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Пряму трансляцію поєдинку з Національного стадіону Бухареста можна дивитися на каналах "Футбол 1" і "Футбол 2". Стартовий свисток пролунає о 19:00, а ефір розпочнеться хвилин на 10 раніше. Також гру можна дивитися на інтернет-сервісі OLL.TV.

Дізнайтеся, чому стався скандал на Євро-2020 з формою збірної Північної Македонії. Наші опоненти дебютують у фінальній частині турніру, але являють собою міцного середняка єврофутболу. Нещодавно вони навіть обіграли німців у відборі на чемпіонат світу-2022. А от австрійці за останні дві поїздки на Євро, у 2008 і 2016 роках, не здобули жодної перемоги.

Ми також ведемо Нідерланди – Україна онлайн.

Дивіться, як Австрія і Словаччина зіграли в товариському матчі напередодні Євро-2020: