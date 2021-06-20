Скандал з веселковою пов'язкою Ноєра на Євро: вердикт УЄФА

Європейська футбольна спілка, від якої чекали фінансового покарання німців, навпаки, вирішила їх похвалити за різноманітність. Ноєр зможе грати з цією пов'язкою і далі

Ноєру дозволили і далі грати з веселковою пов'язкою / Фото: Reuters

Європейська футбольна спілка ухвалила рішення щодо веселкової капітанської ЛГБТ-пов'язки воротаря збірної Німеччини Мануеля Ноєра, з якої він грає на матчах Євро-2020.

Як повідомляли раніше німецькі ЗМІ, УЄФА розглядає кольори пов'язки як політичний жест під час гри, що заборонено регламентом турніру. Отже, Німецькій футбольній спілці загрожував штраф.

Однак підсумковий вердикт УЄФА виявився іншим – Німецьку футбольну спілку, навпаки, не покарали, а похвалили.

"Сьогодні УЄФА повідомив Німецькій футбольній спілці, що припинив розгляд епізоду з веселковою капітанською пов'язкою Мануеля Ноєра. У листі пов'язка була охарактеризована як командний символ на підтримку розмаїття, отже, як "добра справа", – йдеться в заяві німецької збірної в Twitter

Читайте також: УЄФА відхрестилася від дій російської поліції із забороною українського прапора

Нагадаємо, що 35-річний воротар Баварії Мануель Ноєр встиг зіграти з цією пов'язкою на руці в двох матчах Євро – проти Франції (0:1) і Португалії (4:2).

Воротар збірної Німеччини Ноєр / Фото: Reuters

Дивіться, як Німеччина обіграла Португалію 4:2