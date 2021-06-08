Росіян за носіння форми збірної України погрожують садити в тюрму

Те, що законно в Європі, в Росії – карається.
Росіян взялися лякати в'язницею за носіння в РФ форми збірної України, на яку нанесені карта української держави з Кримом, анексованим Росією, і слова "Слава Україні!" – "Героям слава!".
Ігор Бушманов, адвокат російського футболіста-кримінальника Павла Мамаєва, заявив, що носіння форми збірної України в РФ може бути розцінено як сепаратизм. За його словами, вперше за порушення закону притягнуть до адміністративної відповідальності. За повторне порушення може бути порушена кримінальна справа. Максимальне покарання – чотири роки позбавлення волі.
"Якщо хтось одягне цю футболку на території РФ, то такі дії можуть бути розцінені як сепаратизм – публічні заклики до здійснення діяльності, спрямованої на порушення територіальної цілісності РФ. Ці дії будуть розглянуті відповідно до статті 280.1. КК РФ ", – наводить слова Бушманова Sport24
Нагадаємо, що Росія вимагала заборонити форму збірної України на Євро. Але в УЄФА заявили, що вона відповідає всім вимогам Європейської футбольної спілки, і команда Шевченка має повне право в ній грати.
При цьому на заяви з РФ жорстко відповів Маркевич, порадивши росіянам зайнятися своїми допінг-скандалами, а не розповідати нам про кордони.
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