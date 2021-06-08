Взагалі не цікавить! Шева – про реакцію Росії на форму збірної України (відео)

Головний тренер української національної команди зі спокійним виразом обличчя прокоментував істерію в РФ з стосовно Криму та "Слава Україні!" на нашій формі

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко висловився про реакцію Росії на форму нашої національної команди, в якій вона обіграла Кіпр 4:0, а тепер виступить на Євро.

"Мене реакція Росії на нашу форму взагалі не цікавить. Мене цікавить реакція українських уболівальників. А їм нова форма збірної України сподобалася. Я задоволений", – заявив Андрій Шевченко

/ Фото: Reuters

/ Фото: Reuters

Нагадаємо, форма збірної України з нанесеними на ній картою української держави з Кримом і словами "Слава Україні!" – "Героям слава!" розлютила Кремль.

"В УЄФА обов'язково на це відреагують і заборонять форму збірної України", – стверджував напередодні почесний президент РФС В'ячеслав Колосков.

Та він помилився.

Як заявили в УЄФА, форма збірної України відповідає всім вимогам Європейської футбольної спілки, і команда Шевченка має повне право зіграти в ній на Євро.

Водночас стосовно нової форми збірної України Росії жорстко відповів Маркевич, порадивши росіянам зайнятися своїми допінг-скандалами, а не розповідати нам про кордони.