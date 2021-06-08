Леоненко вибачився за грубі слова про форму збірної України з футболу

Уродженець Тюмені, який вважає, що політики даремно втручаються в спорт, заявив, що підтримує територіальну цілісність України

/ Фото: Телеканал "Футбол"

Наша футбольна збірна обіграла команду Кіпру в останньому товариському матчі перед чемпіонатом Європи. Однак триває і обговорення нової форми "синьо-жовтих", на яких зображена карта країни. Нагадаємо головне про скандал навколо нової форми збірної з футболу: "Слава Україні!" і сказ Кремля.

Колишній російський футболіст Віктор Леоненко, який прийняв українське громадянство і працює експертом на телебаченні, спочатку досить різко відреагував на хід УАФ. У коментарі сайту "Трибуна" він у нецензурній формі заявив, що політики лізуть в футбол:

"Це чергова дурість наших політиків. Мене цікавить, як буде наша збірна грати. А що там малюють чи не малюють... Якщо від цього будуть краще грати, то добре. Ось і вся відповідь".

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Правда, трохи пізніше ексфутболіст київського Динамо знизив градус і в коментарі виданню "Фокус" висловився так:

"Я підтримую цілісність України і буду вболівати за збірну України на Євро. Футболка української збірної – це символ для всіх уболівальників. Упевнений, що команда Андрія Шевченка націлена на перемогу і така футболка буде її надихати. Як гравець я із задоволенням одягав футболку збірної України. Я знаю, як сильно потрібна підтримка всіх українців нашої збірної... Вибачте, якщо буваю різкий у коментарях щодо політиків – люблю Україну, футбол, але не політиків".

Напередодні коментатор з РФ присоромив Росію за бучу з формою збірної України.

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