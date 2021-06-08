Россиян за ношение формы сборной Украины грозят садить в тюрьму

Ни много ни мало – на четыре года. То, что является законным по мнению УЕФА, будет расцениваться как сепаратизм в РФ – заявление российского юриста

Новая форма сборной Украины / Фото: Facebook

То, что законно в Европе, в России – наказуемо.

Россиян принялись пугать тюрьмой за ношение в РФ формы сборной Украины, на которую нанесены карта украинского государства с Крымом, аннексированным Россией, и слова "Слава Украине!" – "Героям слава!".

Игорь Бушманов, адвокат российского футболиста-уголовника Павла Мамаева, заявил, что ношение формы сборной Украины в РФ может быть расценено как сепаратизм. По его словам, в первый раз нарушившего закон привлекут к административной ответственности. За повторное нарушение может быть заведено уголовное дело. Максимальное наказание – четыре года лишения свободы.

"Если кто-то наденет эту футболку на территории РФ, то такие действия могут быть расценены как сепаратизм – публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности РФ. Эти действия будут рассмотрены в соответствии со статьей 280.1. УК РФ", – приводит слова Бушманова Sport24

Новая форма сборной Украины перед Евро-2020 / Фото: Reuters

Напомним, что Россия требовала запретить форму сборной Украины на Евро. Но в УЕФА заявили, что она соответствует всем требованиям Европейского футбольного союза, и команда Шевченко имеет полное право в ней играть.

При этом на заявления из РФ жестко ответил Маркевич, посоветовав россиянам заняться своими допинг-скандалами, а не рассказывать нам про границы.

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