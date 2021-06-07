Срібло для перевертня та істерика Кремля – реакція Мережі на нову форму збірної України з футболу

Українським уболівальникам новий дизайн сподобався. І більшість акцентувала увагу саме на гаслах "Слава Україні! – Героям слава!", якими прикрашено комплект "синьо-жовтих"

Новий дизайн форми української збірної з футболу викликав істерику в Кремлі – все через напис "Слава Україні!" і карту країни разом з тимчасово окупованими територіями. "Сьогодні" зібрали реакції Мережі на випади Кремля.

Глава МЗС

Своєю думкою про форму і критику на її адресу поділився міністр закордонних справ Дмитро Кулеба:

"Мені дуже подобається нова форма нашої збірної. Всім, хто почав на неї шипіти, бо ріжуть око міжнародно визнані кордони чи офіційне вітання нашої держави, можу сказати одне: ми не дозволимо ображати наші національні символи. Слава Україні! Разом до перемоги!"

МВС

У Міністерстві внутрішніх справ зазначили, що на "деяких сусідів" гасло "Слава Україні!" діє, як срібло на вовкулаку.

"Футболістам – перемагати, у такій формі вони не мають права на поразку", – додали у відомстві.

Глава комітету збірних УАФ

Глава комітету збірних УАФ Мирон Маркевич прокоментував заяви з РФ і порадив російським "експертам" зайнятися своїми допінговими скандалами.

"А їхні нахабні вимоги щодо контурів кордонів України на нашій ігровій формі взагалі не витримують критики. Адже це ж саме росіяни окупували нашу територію, а тепер ще сміють щось коментувати і рекомендувати", – підкреслив він.

Міноборони

У військовому відомстві зауважили, що в Росії досі не можуть усвідомити, що "у реальному світі Крим – це Україна".

"Норма для Європи, обох Америк, Африки, Азії і навіть СНД. Тим жалюгідніший цей "невдомек" на фоні того, що їхні (російські) спортсмени зараз виступають на міжнародних змаганнях без власного прапора та власного гімну. А їхні солдати гинуть на чужині без власних шевронів" .

Президент Української асоціації футболу

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко розповів, як з'явилася ідея створення нового дизайну форми для збірної.

"Це сталося на історичному матчі Україна – Португалія... Всі, хто був у той вечір на переповненому вщерть НСК "Олімпійський", де зібралися любителі футболу з усіх куточків країни, прекрасно пам'ятають фантастичну атмосферу і неймовірне енергетику... Тоді у мене і виникла ідея зберегти цю енергетику і передати її національній команді на кожен матч, який буде проходити за межами України, на поєдинках Євро зокрема. Вірив, що обриси рідної Вітчизни на формі допоможуть у цьому. І дуже радий, що не помилився", – заявив він.

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Також Павелко відкинув вимоги Росії заборонити використання форми з написом "Слава Україні!" та картою нашої країни. За його словами, всі юридичні питання оформлення були узгоджені з УЄФА.

США і Велика Британія в захваті

Західні партнери Києва прийшли в захват від нового дизайну форми українських спортсменів. У посольстві США опублікували твіт, додавши хештег #КримЦеУкраїна: "Нам подобається нова форма. Слава Україні!"

На публікацію відреагувало і британське посольство. Там написали: "Нам також подобається!"

Реакція Мережі

Українським уболівальникам нова форма сподобалася. І більшість акцентувала увагу саме на гаслах "Слава Україні! – Героям слава!", якими прикрашено новий комплект "синьо-жовтих".

"На ній є все, щоб мордорські ЗМІ назвали нас "фошиздами": синьо-жовта, тризуб, гасла" Слава Україні! – Героям слава!", карта України з Кримом. Вболіваємо за нашу збірну на Євро-2020!" – написала Віра Ізмайлова.

Відреагував на новий дизайн і український автогонщик Олексій Мочанов.

"Видно по шортах, що форма Ярмолі подобається, а суперники – ні. І це краще, ніж навпаки. Збірній – удачі та сил. Уболівальникам – терпіння і щастя. Ігри збірної країни – це коли реально Україна – єдина!" – підкреслив він.

Політолог Тарас Березовець зазначив, що завдяки старанням росіян саме до збірної України та її форми буде прикута увага під час чемпіонату Європи.

"Ці крики та істерику підхопили різні кремляді з провладного пулу. І вони не вщухають досі. Недоімперія верещить і пускає соплі, тому що їх вкотре тицьнули, що Крим – це не їхня територія. Вся ця історія прекрасно показує, що в Кремлі все ще усвідомлюють, що Крим український, а ними він банально вкрадений. Точніше, скримздений. А все вкрадене рано чи пізно треба повертати. Поки вони не хочуть. Але настане момент..." – написав екснардеп Борислав Береза.