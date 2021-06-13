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Хорватія --
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Англія --
Шотландія --
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Угорщина --
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Португалія --
Німеччина --
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Україна --
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Бельгія --
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Хорватія --
Шотландія --
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Чехія --
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Нідерланди – Україна: прогноз на матч Євро від коментатора

Кирило Круторогов Кирило Круторогов
13 червня, 17:02
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У стартовому поєдинку команди Андрія Шевченка на чемпіонаті Європи Кирило Круторогов передрікає невелику кількість голів і чекає 1:1 або 1:0 на користь українців
Збірна України, Шевченко і Ярмоленко
Збірна України, Шевченко і Ярмоленко / Фото: Reuters

Сьогодні на Євро-2020 стартує збірна України! Команда Андрія Шевченка грає в Амстердамі з Нідерландами. Початок – о 22:00 за київським часом. Онлайн Нідерланди – Україна доступний на нашому сайті. До вашої уваги – прогноз на матч від коментатора каналів "Футбол 1/2/3" Кирила Круторогова.

Нідерланди – Україна: де і коли дивитися матч групи С на Євро-2020 у неділю

Найважливіший і довгоочікуваний матч для всієї нашої країни. Перший суперник здається найскладнішим, хоча і інших не можна недооцінювати. За останній час команда Андрія Шевченка довела, що вміє грати з топовими опонентами. Нідерланди – топова команда, але зі своїми очевидними проблемами. По-перше, їхній підйом однозначно пов'язаний з роботою Рональда Кумана, а він, не дочекавшись Євро, пішов у Барселону. Після чого у "ораньє" відразу ж трапився спад, і Франк де Бур поки що не налагодив гру до потрібного рівня.

Хоча в 2021-му голландці програли тільки раз – Туреччині, а перемагали не найсильніших суперників – Латвію, Гібралтар і Грузію, розписавши нічию з Шотландією. По-друге, у помаранчевої збірної є серйозні втрати – абсолютний лідер команди і ключовий захисник Вірджіл ван Дейк так і не встиг відновитися і на Євро не поїхав. Також через проблеми зі здоров'ям не візьмуть участь в турнірі основний воротар Яспер Сіллесен і Донні ван де Беек. Проте, варто відзначити Депая, Френкі і Люка де Йонгів, Війнальдума, Аке і де Врая. Збірна Нідерландів повертається на Євро, пропустивши попередній турнір. У своїх останніх чотирьох матчах на чемпіонатах Європи вони програли.

Збірна України втретє в історії зіграє на Євро, причому поспіль. На Євро-2012 вона стартувала з перемоги над Швецією в Києві (2:1), а в 2016-му програла Німеччині (0:2). До речі, після успіху зі шведами наша головна команда програла всі наступні п'ять поєдинків, не забивши жодного гола. Поки що не зовсім зрозуміло, в яких кондиціях перебуває Віктор Циганков. Перший матч він точно пропускає. Решта в строю.

Для нашої збірної точно буде непростий матч, тим більше, він відбудеться в Амстердамі на "Кройфф Арені", але, очевидно, що таким же непростим буде він і для "ораньє". Думаю, багато голів ми не побачимо. Очікую ТМ 2,5. Буду сподіватися на мінімальну перемогу України 1:0, але, швидше за все, команди розпишуть нічию 1:1, що для нас теж непогано.

Тренер збірної України Андрій Шевченко
Тренер збірної України Андрій Шевченко / Фото: УАФ

Збірна Нідерландів з футболу
Збірна Нідерландів з футболу / Фото: Reuters

Тим часом фаворитом цієї зустрічі у FAVBET є збірна Нідерландів. На її перемогу приймають ставки з коефіцієнтом 1.57, у виграш України вірять менше – 6.10, котирування на нічию – 4.35. Велика ймовірність, що обидві команди заб'ють – 1.98. А найпопулярніший рахунок 1:0 на користь голландців – 5.40.

Дивіться, як перед Євро Україна розгромила Кіпр

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Україна
0
0:0
0
2
Австрія
0
0:0
0
3
Північна Македонія
0
0:0
0
4
Нідерланди
0
0:0
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
1
1:0
3
2
Чехія
0
0:0
0
3
Шотландія
0
0:0
0
4
Хорватія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
0
0:0
0
2
Іспанія
0
0:0
0
3
Швеція
0
0:0
0
4
Польща
0
0:0
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
3
Португалія
0
0:0
0
4
Франція
0
0:0
0
Показати бiльше
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Неділя, 13 червня
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