Англія – Хорватія: де і коли дивитися битву титанів на Євро-2020

Матч півфіналістів чемпіонату світу-2018 почнеться на лондонській арені "Уемблі" в неділю о 16:00. Господарі вважаються великими фаворитами

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Сьогодні на чемпіонаті Європи відбудуться три зустрічі. Найбільш рання з них стартує в столиці Великобританії. На нашому сайті вже йде онлайн Англія – Хорватія. Стартовий свисток італійського рефері Даніеле Орсато прозвучить о 16:00.

Суперники не грали між собою два з половиною роки, зате в 2018-м зустрічалися тричі: обмінялися перемогами 2:1 і розійшлися нічиєю 0:0. Зате перемога в півфіналі ЧС дозволила хорватам заробити "срібло". У світовому рейтингу

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На українському телебаченні матч можна подивитися тільки на спеціалізованих каналах "Футбол 1" і "Футбол 2" . Початок прямої трансляції зі стадіону – о 15:50. Також гру транслюватимуть на інтернет-платформі OLL.TV.

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Українським любителям футболу, думається, буде цікаво побачити в справі колишнього захисника київського Динамо Домагоя Виду. На ЧС-2018 він кричав "Слава Україні!" після перемоги над Росією.

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